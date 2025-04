Šok v baru! Nové míchátko prozradí, kdo ti chtěl hodit něco do drinku

Někdo ti chce hodit něco do drinku? Tohle míchátko to prokoukne dřív, než se vůbec napiješ!

Vypadá jako obyčejné míchátko do drinku – ale uvnitř se skrývá malý vědecký zázrak. Po dvanácti letech výzkumu přišel tým kanadských chemiků s převratnou novinkou: Spikeless – nenápadný pomocník, který odhalí, jestli vám někdo nehodil do pití drogu. A to všechno během půl minuty. Stačí zamíchat a tip míchátka se zbarví, pokud odhalí látky jako GHB nebo ketamin – běžně používané látky, které nejsou cítit ani chutnat a které útočníci často zneužívají na večírcích nebo v barech. Za vynálezem stojí dva bratři z Univerzity Britské Kolumbie – doktor Johan Foster a jeho bratr Andrew. Společně s kolegou, studentem Saminem Yousefim, začali nápad rozvíjet už v roce 2012. Jejich cílem bylo vytvořit něco tak jednoduchého a skladného, že to každý může nosit v kapse – vedle klíčů, peněženky a mobilu. Anebo aby podniky mohly Spikeless nabídnout hostům přímo na baru.

„Riziko existuje všude, kde se podávají nápoje – na koncertech, festivalech, v klubech…“ říká Yousefi. A právě proto podle něj dává Spikeless lidem možnost jednoduché kontroly, aniž by museli být paranoidní nebo se vzdávat zábavy.

zdroj: Profimedia.cz

Zařízení zatím čeká na oficiální schválení a tým vědců ještě pracuje na způsobu hromadné výroby. Ale pokud se jim podaří dostat cenu co nejníž, mohla by se tahle chytrá pomůcka stát běžnou výbavou barových pultů po celém světě – stejně běžnou jako třeba brčko nebo ubrousek. Ne každý je ale přesvědčený, že řešení má být jen na lidech samotných. Kanadská stanice Global News oslovila expertku, která varuje, že jen nabízet obranné pomůcky nestačí – a že problém je třeba řešit i systémově. Přesto dodává, že každá forma prevence se počítá. A Spikeless může být tím, co nakonec zachrání spoustu večerů… a možná i víc.