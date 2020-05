Už jste viděli pětileté dítě za volantem, které si jelo koupit Lamborghini?

V kapse neměl ani stovku (přesně tři dolary, což je v přepočtu zhruba 75 korun). To ho nicméně neodradilo od toho, aby vyrazil za svým snem - chtěl si pořídit Lamborghini, které mu jeho máma odmítla koupit. Hlavu si nelámal ani s tím, že nemá řidičský průkaz.

Prostě si sedl za volant a vyjel. Na tak malé dítě se dostal docela daleko, aniž by si ublížil. Odstavila ho na dálnici až policejní hlídka, která si původně myslela, že řidič vozu je opilý nebo má zdravotní problémy.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB