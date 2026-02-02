Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
2. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | BS

Utekl za slavnou tenistkou! Zdrcená manželka: "Považovala jsem ji za kamarádku. O to víc to bolelo"
zdroj: Profimedia.cz
Nevěry a konce vztahů bolí prakticky bez výjimky, když se ale manžel spustí s kamarádkou, je to jak facka navíc.

Slavná slovenská tenistka Dominika Cibulková má v poslední době pořádnou divočinu: Její manželství s Michalem Navarou po deseti letech skončilo a pár ohlásil rozvod.

Přesný důvod nebo vysvětlivky, co se vlastně stalo, nikdo oficiálně neoznámil. V médiích se nicméně spekuluje, že za vším má stát Dominičin románek s Tiborem Vinczem. Ten, aby byla celá aféra ještě šťavnatější a peprnější, se navíc s Navarou dobře zná: Podnikal s ním.

A třešnička na dortu? Vincze je ženatý a jeho (prozatím stále ještě) manželka Alexandra se z vývoje situace nemůže vzpamatovat. Obzvlášť proto, že se s Dominikou také zná.

„Spřátelili jsme se. Setkávali jsme se denně, byla tam vzájemná důvěra,“ uvedla Alexandra pro magazín Nový čas.

Že nešlo o nějaké vyvrcholení dlouhých neshod pak potvrzuje prohlášením, že jí manželova nevěra šokuje a cítí se krutě zrazena. A to nejen z jeho strany.

„Považovala jsem ji za kamarádku. O to víc to bolelo. Takový podraz jsem z její strany nečekala. Nebo se to prostě nedělá,“ pokračuje Alexandra o Dominice.

„Loni v dubnu jsem zpozorovala, že si spolu nějak často spolu vypisují. Manžel mi pořád tvrdil, že jsou jen kamarádi a že nic za tím nemám hledat. Žena však umí vycítit, že něco není v pořádku. Vrchol pro mě byl, když šel po jedné akci loni v červnu do Řecka, do Atén na dovolenou. Během jedenácti let, co jsme byli spolu, nebyl na dovolené sám ani jednou. A shodou okolností byla v Řecku i Dominika,“ vyprávěla zrazená manželka.

„Můj manžel a Dominika fungují jako pár,“ potvrdila nakonec bez okolků a dodala, že se i ona hodlá rozvést.

