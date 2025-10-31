Dlouhodobá nevěra! Manžel Zuzany Belohorcové střídal milenky: "Od začátku měli poměr"
31. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Manželství mělo, zdá se, k ideálu daleko.
Každá nevěra, rozchod či jiná aféra známých osobností je logicky pod drobnohledem novinářů a krach vztahu slavné moderátorky Zuzany Belohorcové a podnikatele Vlasty Hájka logicky není výjimkou.
Podnikatel z něj ale zatím nevychází úplně nejlépe: Dle svědků měl svou manželku podvádět dlouhodobě, opakovaně a prakticky neskrývaně. Belohorcová to bůhvíproč tolerovala a samotná žádost o rozvod nakonec přišla trochu kuriozně od Hájka a ne od podváděné manželky.
Údajně se totiž zamiloval do své podřízené, milenky Aleksandry. Ta ale prý nebyla první, ani poslední.
„Aleksandra přišla do firmy ještě v začátcích a od začátku měli poměr. Samozřejmě nebyla jediná, ale asi nejlepší, když zůstala,“ tvrdí zdroj magazínu eXtra.cz.
Hájek to s ní nicméně zřejmě myslí opravdu vážně: Jen co Belohorcová vytáhla paty z ostrova Tenerife, kde pár bydlí, nastěhoval si k sobě právě milenku Alekandru.
Podobná situace je však s největší pravděpodobností pouze přechodná: Hájek se totiž má stěhovat z ostrova pryč, Belohorcová se tam s dětmi chystá zůstat. A dům, v němž až dosud žili, je na prodej.
A jako by toho nebylo málo, ozvala se ještě někdejší Hájkova spolupracovnice s tím, že jí dluží peníze.
„Vlasta mi dluží pár tisíc eur za Československý ples. Když jsme se potkali, tak mi přísahal, že mi to dá. Už tomu moc nevěřím, ale pokud náhodou ano, určitě vám dám vědět,“ sdělila pro zmíněný magazín Hájkova někdejší kolegyně Diana Kallay.