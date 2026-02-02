Dnes je pondělí 2. února 2026., Svátek má Nela
Lunární horoskop na pondělí 2. února: Ve dne se držte zpátky, noc bude patřit lásce a vášni

2. 2. 2026 – 9:19 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na pondělí 2. února: Ve dne se držte zpátky, noc bude patřit lásce a vášni
zdroj: Freepik.com
Pondělí 2. února přináší silnou lunární energii, která může v práci vyvolat bouři, ale v soukromí slibuje nezapomenutelné zážitky. Zjistěte, proč byste se dnes měli vyhnout šéfovi a proč je večerní rande povinností.

Vstup do nového týdne bude pod taktovkou jedné z nejsilnějších lunárních událostí. Úplněk ve znamení Lva, který vrcholí v noci z neděle na pondělí, ovlivní celé naše pondělní rozpoložení. Zatímco denní hodiny vyžadují maximální opatrnost a stažení se do ústraní, večer se scéna promění v královskou recepci plnou citů, romantiky a společenského lesku.

Denní režim: Opatrnost a diplomacie

Lví energie v úplňku může být v pracovním procesu poněkud výbušná a egocentrická. Proto je dobré držet se během dne spíše při zemi.

  • Práce a kariéra: Pokud je to jen trochu možné, vyhněte se přímému kontaktu s nadřízenými. Hvězdy naznačují, že by mohlo dojít k nepochopení nebo zbytečným střetům o autoritu. Pracovní jednání, důležité pohovory nebo prezentace raději přesuňte na jiný den.
  • Finance a cesty: V pondělí hrozí v peněžních transakcích zmatek. Důkladně kontrolujte každou platbu a raději odložte zásadní finanční rozhodnutí. Ani cesty započaté v tento den nemusí probíhat podle plánu, počítejte se zpožděním či nečekanými komplikacemi.

Večerní magie: Království vášně a citů

Jakmile se pracovní den nachýlí ke konci, vliv úplňku ve Lvu se přesune do oblasti vztahů, kde začne skutečně zářit.

  • Společenský život: Lev miluje pozornost a společnost. Je to ideální čas pro návštěvu kulturních akcí, večírků nebo pro setkání s lidmi, se kterými je vám dobře. Budete přirozeně okouzlující a středem pozornosti.
  • Láska a rande: Pokud plánujete romantický večer, hvězdy vám jdou naproti. Pro navazování nových kontaktů s obdivovateli nebo pro hluboké hovory o citech neexistuje lepší čas. Nechte svou vášeň vyplout na povrch, pondělní večer patří emocím, které mají „královský“ rozměr.
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

