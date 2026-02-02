Nemyslitelné skutkem? Pohlreich a Babica spolu v jednom pořadu: "Nabídl jsem mu spolupráci"
2. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Dvě známé kuchařské figury se dlouhá léta absolutně nemohly vystát, Pohlreich se ale snaží o nápravu.
Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich zmínil v podcastu Lepší už to nebude novinku, která by ještě před několika lety uvedla všechny posluchače do absolutního šoku. A dost překvapivě zněla vlastně i dnes.
Jistě si pamatujete nevraživost, která panovala a do jisté míry stále panuje mezi Pohlreichem a druhou význačnou figurou české kulinárně-mediální scény, totiž Jiřím Babicou.
Popichování a zesměšňování pocházelo většinou od Pohlreicha, který se za své chování s odstupem času docela upřímně stydí:
„Veřejnou omluvu by mi stejně nikdo asi neuvěřil. Ale prostě vím, že to z mé strany nebylo dobře. Na to, co jsem o něm říkal, jsem neměl žádné právo, uvědomuju si to,“ sypal si na hlavu popel již dřív v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Pak jsem si uvědomil, že jsem mu úplně zbytečně škodil, že si to nezasloužil, a že se to takhle nemá dělat. Prostě jsem byl p*čus. Myslel jsem si, že ta gastro stage je malá a že ji potřebuju zabrat celou. Přitom se ukázalo, že se z toho můžeme docela dobře živit my všichni. Jirkovi na dálku ještě jednou: sorry,“ prohlásil tentokrát Pohlreich v divadle.
Pak ale přiznal plány, které by mohly obrátit celou českou mediální scénu vzhůru nohama: „Nabídl jsem mu spolupráci na cooking show, kterou bychom mohli dělat my dva spolu. To by podle mě byl kasovní trhák první třídy,“ svěřil se Pohlreich.
Jenže z toho s největší pravděpodobností nic nebude: „Samozřejmě mě oprávněně poslal do pr*ele,“ dodal.
Jak moc by ale oba pánové byli schopni natočit něco společného v přátelském duchu a zda by celý projekt neskončil fiaskem, je ve hvězdách, i kdyby k němu mělo nakrásně dojít. Pohlreich se totiž na jednu stranu pořád omlouvá, jenže na druhou se stále neumí udržet si do Babici nerýpnout.
O něco později totiž na dotaz, co si občas tak narychlo připraví doma k jídlu, reagoval: „Já si ve své knihotéce najdu Babicovy dobroty, zalistuju si v rámci usmíření a globálního porozumění… a vyndám poučení, že tvrdý játro není tak dobrý jako měkký játro, když nemáš citrón, tak tam dám limetu, ono se to nepo*ere… “
Právě přitom zkomolená hláška o tom, že když člověk nemá něco, má do vaření dát něco jiného, která se mezi lidmi uchytila a způsobila Babicovi, který ji použil v úplně jiném kontextu, spoustu nezasloužených starostí a posměchu, stála u zrodu celé nevraživosti mezi oběma šéfkuchaři.
Omlouvat se a za pár minut opět použít posměšnou průpovídku zní zkrátka poněkud zvláštně.