USA chystají vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 800 milionů dolarů, oznámil Biden

Americký prezident slíbil, že podpora Ukrajiny potrvá, dokud to bude nutné. Třídenní summit označil za historický. Aliance se podle něj transformovala a rychle přizpůsobila na měnící se bezpečnostní situaci na světě.

Bidenova administrativa při vrcholné schůzce oznámila plán trvalého posílení americké vojenské přítomnosti v Evropě. Vrcholná schůzka dále přinesla dohodu mezi Tureckem, Finskem a Švédskem, která oběma severským státům umožní vstoupit do NATO.

Biden na dnešní tiskové konferenci řekl, že USA by měly Turecku prodat bojový stíhací letoun F-16, ale je k tomu zapotřebí souhlas Kongresu. Prezident si myslí, že kongresmani tento plán schválí. Počítá se s nákupem 40 stíhaček a modernizací 80 letadel podobného typu.

Americká administrativa podle tiskových agentur popřela, že jde o odměnu za turecké odblokování vstupu Švédska a Finska do NATO.

"We will defend every inch of NATO territory."



