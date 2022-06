V Bruselu vrcholí přípravy předsednictví EU, okolí institucí zdobí české motivy

Okolí sídla unijních institucí dnes ozdobily umělecky ztvárněné prapory s barvami z české a evropské vlajky a fotografie zajímavých míst Česka. České diplomatické misi při EU dorazily poslední posily a podle velvyslankyně Edity Hrdé je čas zúročit více než dva roky příprav a stanout v centru unijního dění.

„Teď vládne něco jako nervozita před startem, jako u nějakého velkého závodu. Takže už se těšíme, až to všechno začne,“ řekla ČTK zkušená diplomatka, která povede více než dvěstěčlenný tým Stálého zastoupení, jenž se proti běžnému provozu rozrostl na téměř dvojnásobek. Právě na českých diplomatech a expertech bude příprava a vyjednávání návrhů nových unijních norem či dalšího společného postupu vůči Rusku a pomoci Ukrajině.

Rozpočet předsednictví bude zhruba o třetinu nižší než v roce 2009, kdy Česko vedlo unii poprvé. Také kvůli úsporám Praha ustoupila od původního záměru koupit v Bruselu pro své zastoupení novou budovu a pro předsednický tým vedle stálého sídla pronajala v sousedství Evropského parlamentu část druhé administrativní budovy.

Bez ohledu na to, že Česko má v Bruselu k dispozici méně než polovinu z pěti stovek diplomatů, které tu na předsednictví měla dnes končící Francie, s českým půlrokem v čele sedmadvacítky zemí se v metropoli unijních institucí pojí velká očekávání.

„Ptají se samozřejmě na Ukrajinu. Chtějí vědět, jak se budeme chovat v nejrůznějších situacích. Často říkám, že Češi jsou mistři improvizace, takže jsme připraveni reagovat na nenadálé události,“ popsala Hrdá očekávání diplomatů z dalších členských států.

Česko se chce ovšem v následujícím půlroce v Bruselu zviditelnit i jinak než směřováním unijní politiky. Oficiální zahajovací akcí bude sice až v sobotu běh pojmenovaný po legendárním atletu Emilu Zátopkovi, už dnes však bruselské ulice a prostranství zaplnily české motivy.

Přímo před Evropskou komisí začala výstava fotografií prezentující architektonické památky a zajímavá místa Česka. Podle místopředsedkyně komise Věry Jourové byla za uspořádáním výstavy čítající na šest desítek fotek snaha dostat do Bruselu více povědomí o Česku.

„To je také úkol českého předsednictví – dostat více Česka do Evropy, v jejím vedení a rozhodování,“ sdělila Jourová ČTK.

The Czech EU Presidency is ready and starts tomorrow.



Czech Permanent Representation welcomed 70 Brussels journalists to learn some final details on what we want to achieve in the next 6 months. #EU2022CZ pic.twitter.com/qLnCxUHyef