Scholz: Ve vztazích s Ruskem se nelze vrátit do doby před útokem na Ukrajinu

Německý kancléř Scholz o tématu mluvil dnes na summitu velkých světových ekonomik G7 v bavorském alpském zámku Elmau. Zopakoval, že Ukrajina se může na pomoc Západu nadále spolehnout.

„My všichni budeme Ukrajinu dále podporovat. Je jasné, že tato válka znamená hluboký, hluboký předěl v mezinárodních vztazích,“ řekl Scholz. Připomenul, že invazi opakovaně označoval jako přelom epochy, neboť ruský prezident Vladimir Putin svou agresí porušil všechny mezinárodní ujednání a zásady. „Mimo jiné i to, že hranice nelze měnit silou,“ upozornil kancléř.

„My jako G7 máme stejný názor na to, že toto na velmi dlouhou dobu hluboce promění mezinárodní vztahy. Je proto jasné, že ve vztahu k Rusku není možný návrat do doby před ruským vpádem na Ukrajinu,“ prohlásil Scholz. Zdůraznil, že jediným správným postojem Západu v této situaci je jednota a spolupráce.

Dopolední části dnešního dne summitu, který se věnoval válce na Ukrajině, se digitálně zúčastnil ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj. „Znovu nám popsal vážnost situace, které Ukrajina čelí,“ řekl kancléř.

Odpoledních jednání se na Scholzovo pozvání zúčastnili zástupci Indonésie, Indie, Jihoafrické republiky, Argentiny a Senegalu.

„Jako demokratické státy nahlížíme nahlížíme na svět podobně, proto je důležité, že spolu jednáme. Vzájemné naslouchání vede k vzájemnému porozumění, což usnadňuje spolupráci,“ uvedl. Poznamenal ale, že na ruskou invazi na Ukrajinu nahlížejí tyto země z různých perspektiv. „To všichni víme, proto je důležité spolu jednat, abychom o našich náhledech mohli diskutovat,“ dodal.

