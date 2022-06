Moskva nechala z okupovaného Berďansku odplout první loď s ukrajinským obilím

S odvoláním na dnešní oznámení místních úřadů dosazených Moskvou o tom informovala agentura AFP. Ukrajina je v evropském i celosvětovém kontextu důležitým vývozcem obilí, jehož blokáda působí problémy zejména některým zemím v Africe.

„Po několikaměsíční pauze opustila obchodní přístav Berďansk první obchodní loď, 7000 tun obilí odplouvá do spřátelených zemí,“ uvedl na komunikační platformě Telegram šéf proruské správy regionu Jevhen Balyckyj. „Bezpečnost nákladní lodě zajišťují plavidla a hlídkové čluny vojenské námořní základny Černomořské flotily v Novorossijsku,“ dodal.

Ukrajina už několik týdnů obviňuje Rusko z krádeží pšenice v oblastech okupovaných ruskou armádou na jihu Ukrajiny a z jejího nezákonného prodeje do zahraničí. Moskva toto obvinění odmítá.

Ukrajinský přístav Berďansk v Azovském moři dobyly ruské síly na začátku invaze. Nachází se v Záporožské oblasti, kterou stejně jako sousední Chersonskou oblast z velké části okupuje Rusko. Jeho vojska napadla Ukrajinu 24. února a Kyjev po čtyřech dnech potvrdil obsazení Berďansku.

Ruská invaze může podle expertů způsobit celosvětovou potravinovou krizi, protože Ukrajina nemůže kvůli ruské blokádě vyvážet úrodu z přístavů, které má stále pod kontrolou.

⚡ A ship carrying 7,000 tons of grain has sailed from Ukraine's occupied port of Berdyansk, the region's Moscow-appointed official said, marking the first grain shipment since the start of hostilities.https://t.co/kEQbU1Lo3V