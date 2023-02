Úmrtnost v Česku loni klesla, prodloužila se doba dožití

Úmrtnost v Česku se loni proti předchozímu roku snížila, a to ve všech věkových skupinách nad 35 let. U lidí mezi 55 a 79 lety pak klesla zhruba o pětinu. Celkem zemřelo 120 100 lidí, tedy méně než ve dvou covidových letech. Doba dožití se minulý rok znovu prodloužila. U mužů se protáhla o dva roky na 76,1 roku a u žen zhruba o 1,5 roku na 82 let. Po zkrácení za epidemie se tak vrátila na délku z roku 2018. Předběžné výsledky dnes oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Podle předběžných údajů v průběhu roku 2022 zemřelo 120 100 obyvatel České republiky. Bylo to o 14 procent, tedy o 19 800 osob méně než o rok dříve. Rok 2021 tak zůstal rokem s nejvyšším úhrnem zemřelých v naší poválečné historii,“ uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.

I když počet zemřelých loni výrazně poklesl, zůstal nad průměrem let 2015 až 2019. Proti této době před covidovou epidemií byl zhruba o osm procent vyšší. Důvodem je podle statistiků ale zčásti také stárnutí a změny věkového složení společnosti. Do věku osmdesátníků přicházejí silné ročníky ze 40. let.

Nejvíc úmrtí bylo loni v prosinci, kdy statistici evidovali 12 100 zemřelých. Je to zhruba o pětinu víc, než je pětiletý průměr z let 2015 a 2019. Následoval leden s 11 000 zemřelými. Nejméně zesnulých bylo v červnu, a to 8800. Počty poklesly loni meziročně ve všech krajích republiky. Nejvíc zemřelých ubylo v Karlovarském kraji, a to o 23 procent. Nejnižší pokles byl na Vysočině - o devět procent. „V žádném z krajů se však roční úhrn úmrtí nedostal zpět na úroveň průměru z let 2015 až 2019,“ uvedl vedoucí oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj Pavel Hájek. Podle něj tak v Praze bylo proti pětiletému průměru z předcovidových let loni zemřelých o čtyři procenta víc a na Vysočině, v Pardubickém a Moravskoslezském kraji o víc než desetinu.

Úmrtnost, která odpovídá počtu zemřelých na tisíc obyvatel, se loni ve srovnání s předloňskem snížila. Klesla podle statistiků ve všech pětiletých věkových skupinách nad 35 let. Ve věku od 55 do 79 let spadla o pětinu. Průměrná délka života mužů a žen se tak znovu prodloužila. „Po období let 2020 až 2021, kdy se střední délka života propadla zhruba o dva roky na 74,1 let pro muže a 80,5 roku pro ženy, se v loňském roce naopak meziročně výrazně zvýšila. První odhad naděje dožití při narození pro rok 2022 hovoří o hodnotě 76,1 roku pro muže a 82,0 let pro ženy, což jsou obdobná čísla jako v roce 2018,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.