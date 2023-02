Ukrajina bojuje s nejvíce protievropským režimem, prohlásil Zelenskyj v europarlamentu

Ukrajina bojuje s nejvíce protievropským režimem moderního světa a svým nasazením brání i evropské hodnoty, upozornil dnes v Evropském parlamentu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prezident země, která se už skoro rok brání ozbrojené agresi sousedního Ruska, vystoupením před europoslanci zahájil svou dnešní návštěvu Bruselu.

V europarlamentu prezident také poděkoval za pomoc, kterou Kyjevu evropské země poskytují.

Zelenskyj, který je tyto dny teprve na své druhé zahraničí cestě od začátku ruské invaze, před europoslanci hovořil o evropských a ukrajinských hodnotách, proti nimž podle něj Rusko vede „totální válku“. Využívá k tomu rozsáhlé rezervy zbraní ještě ze sovětských dob i pomoc v podobě dodávek od diktátorských režimů, jako je Írán.

Při svých vystoupeních a jednáních v Londýně a Paříži, tedy předchozích zastávkách nynější evropské cesty, Zelenskyj opakovaně na spojence apeloval ohledně dodávek moderních zbrojních systémů, včetně letadel.

„Děkuji, že se bráníme společně,“ uvedl Zelenskyj, jehož projev europoslanci několikrát ocenili povstáním a bouřlivým potleskem. Už při příchodu do sálu se ukrajinský prezident dočkal delšího potlesku ve stoje a ze strany šéfky EP Roberty Metsolaové také ujištění o tom, že budoucnost Ukrajiny je v Evropské unii.

Zelenskyj dostal francouzský Řád čestné legie, účastní se summitu EU

Francouzský prezident Emmanuel Macron udělil Zelenskému při jeho středeční návštěvě Paříže nejvyšší francouzské státní vyznamenání, velkokříž Řádu čestné legie. Zelenskyj ráno přicestoval do Bruselu a podle unijních činitelů bude na summitu EU chtít evropské vůdce přesvědčit k dalším dodávkám zbraní, munice či ke stupňování tlaku na Rusko.

„Hold Ukrajině a jejímu lidu. Hold tobě, drahý Volodymyre, za tvou odvahu a tvé nasazení,“ napsal šéf Elysejského paláce na twitteru. Zveřejnil také video z udělení vyznamenání, po němž se oba státníci objali a drželi za ruce. „Myslím, že to je pro mě příliš mnoho,“ řekl pak ukrajinský prezident a zdůraznil, že vyznamenání náleží všem Ukrajincům.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Zelenskyj do Paříže přicestoval ve středu z Británie, kde zahájil předem neohlášenou cestu do Evropy. V Londýně se setkal s britským premiérem Rishim Sunakem i králem Karlem III. a promluvil před britskými zákonodárci. V Paříži jednal s Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Společně s Macronem dnes ráno přicestoval do Bruselu na summit EU.

Zelenskyj při své cestě především přesvědčuje spojence Ukrajiny, aby jí rychle poslali bojové letouny a další vyspělou vojenskou techniku. Kyjev varuje, že Rusko, jehož agresi Ukrajina čelí už téměř rok, chystá ofenzivu.

„Bije se za mír a podporuje hodnoty naší Evropské unie: Ukrajina nikdy nebude sama,“ uvedl také Macron v noci na twitteru.

Dnešní setkání lídrů zemí Evropské unie s ukrajinským prezidentem bude příležitostí, jak potvrdit další podporu unijních států Ukrajině, která se už téměř rok brání ruské agresi. Před začátkem mimořádného unijního summitu to v Bruselu prohlásil kancléř Scholz. Estonská premiérka Kaja Kallasová při příchodu apelovala na co nejrychlejší dodávky dalších zbraní, které Kyjev potřebuje kvůli očekávané ruské ofenzivě. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella se Ukrajina dalších zbraní dočká. Polský premiér Mateusz Morawiecki vyzval k rychlému schválení nových protiruských sankcí.