Umožněte Polkám interrupce v ČR, vyzvali Piráti vládu

Piráti vyzývají vládu, aby umožnila polským ženám podstoupit interrupci v českých zdravotnických zařízeních. Kabinet by podle opoziční strany měl Polkám tuto možnost nabídnout kvůli rozhodnutí polského ústavního soudu, který minulý týden zakázal provádět interrupce z důvodu poškození plodu. Proti rozhodnutí soudu se demonstruje v mnoha polských městech, aktivistka hnutí Femen se v pondělí svlékla před polským velvyslanectvím v Kyjevě.

"Jakmile to bude jenom trochu možné, Česká republika by měla poskytnout maximální součinnost v poskytování lékařské péče ženám, jejichž vlastní vláda jim možnost volby odepírá," uvedl pirátský poslanec František Kopřiva. Podle něj znamená rozhodnutí polského ústavního soudu omezování lidských práv, Česko by od něj nemělo odvracet zrak.

Podle Kopřivy musí mít ženy právo rozhodovat samy o vlastním těle a mít možnost volby, zda přerušení těhotenství podstoupí. "Zdravotní a právní systém, který právo volby popírá, přímo ohrožuje své obyvatele. Na základě statistik o počtu interrupcí totiž víme, že zákaz nevede ke snižování jejich počtu. Zákaz pouze nutí ženy podstupovat nebezpečné neodborné zákroky načerno," uvedl poslanec.

Protipotratový zákon dosud povoloval v Polsku ukončit těhotenství v případě vážného poškození plodu a dále v případě, že těhotenství ohrožuje život či zdraví matky nebo pokud bylo důsledkem znásilnění či incestu. Podle kritiků rozhodnutí ústavních soudců povede de facto k úplnému zákazu legálních interrupcí v Polsku. Přerušení těhotenství z důvodu poškození plodu až dosud představovalo nejčastější zákonem povolenou výjimku ze zákazu potratů v katolické zemi. Podle agentury AP bylo v Polsku loni provedeno 1110 legálních interrupcí.

Aktivistka se vysvlékla do naha před polskou ambasádou v Kyjevě

Poté, co ústavní soud ve čtvrtek shledal, že přerušení těhotenství kvůli poškození plodu je v rozporu s ústavou, vypukla v Polsku vlna demonstrací. Protestovalo se před sídlem vládnoucí konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), která většinu ústavních soudců nominovala. Kritici soudního výroku tvrdí, že soud jednal podle přání této strany. Demonstrovali rovněž před domem předsedy PiS Jaroslawa Kaczyńského.

V pondělí se na protest proti rozhodnutí soudu vysvlékla donaha před polským velvyslanectvím v Kyjevě aktivistka feministické skupiny Femen. "Sestry, do zbraně!" vykřikovala mladá žena v polštině, než ji zadržela policie. Stejný nápis měla napsaný na nohou, zatímco na hrudi měla napsané anglické heslo "My body is my choice", které by se dalo volně přeložit jako "O svém těle si rozhoduji sama". Další akce solidarity ukrajinských aktivistek s Polkami mají následovat.