Od středy noční zákaz vycházení, večer a v neděli si nenakoupíme

V Česku začne od středy kvůli epidemii covidu-19 platit zákaz nočního vycházení. Zároveň bude zakázán maloobchodní prodej v provozovnách v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Zakázán bude také prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích.

Vláda na pondělním zasedání rozhodla, že kvůli epidemii covidu-19 lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59, řekl novinářům po jednání ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Výjimky z nočního zákazu vycházení platí mimo jiné pro cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště. Výjimky platí pro lidi zajišťující bezpečnost, vnitřní pořádek či řešící krizové situace.

Vycházet se smí také za účelem ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, provozování veřejné dopravy a dalších služeb včetně zásobování a rozvážkových služeb. Prymula nepovažuje za klíčové, do jaké vzdálenosti lidé s výjimkami míří, proto je podle něj v opatření "anekdotické" vytyčení vzdálenosti jen u venčení psů. Kabinet podle Prymuly také počítá s nasazením policistů kvůli kontrolám. Pokud člověka v době nočního vycházení hlídka zastaví, bude mít povinnost dokázat, že se na něj vztahuje některá z výjimek.

Opatření platí zatím do konce nouzového stavu 3. listopadu. Kabinet však pravděpodobně v úterý požádá Sněmovnu o prodloužení mimořádného stavu.

Kabinet naposledy zpřísnil omezení pohybu v Česku minulou středu. Od čtvrtka omezila vláda kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Maloobchod bude v neděli úplně zakázán, jindy od 20:00 do rána; na trzích bude jen prodej potravin

Maloobchodní prodej v provozovnách bude zakázán v neděli po celý den, v ostatních dnech od 20:00 do 05:00 ráno. Nevztahuje se to na čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Současně se omezení doby nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat, dodal.

Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda původně omezila od čtvrtka 22. října zatím do 3. listopadu, dokdy je aktuálně platný nouzový stav. Obecný zákaz prodeje má řadu výjimek, nově ale nebudou mít výjimku ze zákazu prodejny nábytku, koberců či jiných podlahových krytin. Úplně zavřeny budou také muset být sázkové kanceláře. Květinářství sice zůstanou otevřená, budou moci v nich být ale maximálně dva zákazníci najednou.

Vláda zakázala také prodej na trzích kromě prodeje potravin na farmářských trzích. Dovolený je i prodej z pojízdných prodejen. Zároveň se ale na trzích zakazuje konzumace, stánky by měly být minimálně dva metry od sebe a maximální počet osob by měl být 20 lidí na 400 metrů čtverečních. "Zakazujeme prodej na tržištích s tím, že zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny a současně se nevztahuje na tržnicích na prodej ovoce a zeleniny, prodej mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu, ale vše z domácí provenience," uvedl Havlíček. Vláda dále od středy zakázala prodej v tržnicích, mobilních provozovnách a pochůzkový a podomní prodej.

Prymula na tiskové konferenci upozornil, že vláda po víkendových záběrech v médiích ohledně velkého množství lidí na farmářských trzích na pražské náplavce zvažovala i úplný zákaz prodeje na trzích.

Veřejné i soukromé podniky by měly podle Prymuly přikázat práci z domu, nemocnice omezí odložitelnou péči

Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu. Nelze to ovšem nařídit paušálně, počítá se s tím, že 70 procent zaměstnanců zůstane doma, zbytek bude vykonávat práci běžně na pracovišti. Rozhodnutí bude na vedení firem, řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády Prymula.

Nařízení práce z domu v jednotlivých společnostech by se podle Prymuly dalo asi zjistit, dominantní úloha je podle něj ale na managementu jednotlivých firem. Vláda podle něj chce, aby tzv. home office fungoval na státní úřadech a v rámci veřejné samosprávy. V České republice nemají na práci z domu zaměstnanci zákonný nárok, zaměstnavatel ji ani nemůže jednostranně nařídit. Pracovník se zaměstnavatelem o ní musejí uzavřít písemnou dohodu nebo tuto možnost sjednat v pracovní smlouvě.

Nemocnice také budou muset omezit odložitelnou zdravotní péči podobně jako v březnu. Nařízení ministerstva zdravotnictví se bude týkat akutní i následné péče. Pobyty v lázních a rehabilitace se budou poskytovat jen tehdy, pokud je aspoň částečně hradí zdravotní pojišťovny. Dosud mohly lázně přijímat i samoplátce. Omezení elektivní, neboli odložitelné péče v nemocnicích má uvolit lůžka pro pacienty s covidem-19.

Po jednání vlády jsou přijata tato opatření. pic.twitter.com/ynUCWfFCZS — Roman Prymula (@profesorPrymula) October 26, 2020

O návratu žáků 1. stupně do škol rozhodne vláda koncem týdne

Vláda rozhodne o možném návratu žáků prvního stupně základních škol či alespoň jejich části k prezenční výuce na základě dat ohledně vývoje koronavirové epidemie na konci týdne. Čísla jsou ale nepříznivá, řekl na tiskové konferenci Prymula. Ve hře je například varianta, že by se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd.

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu.