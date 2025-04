Tajemství z hlubin: Dopis přeživšího Titaniku šokoval svým obsahem

28. 4. 2025 – 17:05 | Zpravodajství | Alex Vávra

Dopis napsaný pouhé dny před tragickým potopením Titaniku šokoval svět! Zachycuje poslední chvíle klidu na palubě i hrdinské činy při záchraně pasažérů. Nyní byl tento unikátní svědek historie vydražen za rekordní částku 300 000 liber.

Senzační objev: dopis napsaný přímo na palubě legendárního Titaniku se o víkendu prodal za neuvěřitelných 300 000 liber – pětinásobek původního odhadu! Autorem je plukovník Archibald Gracie, pasažér první třídy, který nejenže přežil tragickou noc 14. dubna 1912, ale později i sepsal jednu z nejpodrobnějších výpovědí o osudovém zániku lodi v knize Pravda o Titaniku. Dopisní karta, napsaná 10. dubna – v den, kdy Gracie nastoupil na palubu –, byla odeslána přes Queenstown a Londýn. Vzkaz je dojímavý i mrazivý zároveň:

„Je to krásná loď, ale s konečným soudem nad ní počkám až do konce cesty.“

Jak se ukázalo, na konec cesty čekal jen málokdo. Tento unikátní dopis nikdy předtím nebyl nabídnut k prodeji. Vlastnil ho velkostrejda současného prodejce – známý samotného Gracieho. Na čtyřech stranách Gracie nostalgicky vzpomíná na loď Oceanic a děkuje za přání štěstí na cestu:

„Bylo velmi laskavé, že jste mi popřál šťastnou cestu. Přeji vám mnoho úspěchů a štěstí.“

Ale to nejdramatičtější přišlo v osudnou noc: Gracie trávil večer společenskými aktivitami, hrál squash, plaval v luxusním lodním bazénu a netušil, co se blíží. Kolem 23:40 jej vzbudilo zastavení motorů. Rychle se zapojil do záchrany žen a dětí, pomáhal je dostat do člunů a nosil deky. Když Titanic zmizel pod hladinou, Gracie bojoval o život. Nakonec se vyškrábal na převrácený skládací člun, kde se tísnily desítky zoufalých mužů. Statečně odolávali vlnám a mrazivé vodě, zatímco kolem nich zoufale plavali další lidé. Plukovník později popsal hrdinské, ale srdcervoucí chvíle: žádný plavec je nekáral za odmítnutí pomoci. Naopak: jeden z nich, mužným hlasem, vzkázal:

„Dobrá, chlapci, hodně štěstí a Bůh vám žehnej.“

Mnoho mužů na převráceném člunu podle Gracieho během noci podlehlo vyčerpání a zimě. Aukční síň Henry Aldridge and Son dopis označila za „jedinečný kus muzejní kvality“, napsaný „jedním z nejvýznamnějších přeživších“, a zdůraznila, že podobné poklady se na trh prakticky nikdy nedostanou.