Ukrajinské zdroje tvrdí, že byl zraněn šéf ruského generálního štábu Gerasimov

Podle něj šestašedesátiletého generála, kterého se nyní z okolí ukrajinského Izjumu snaží evakuovat, zasáhl šrapnel do pravé nohy. V ohrožení života není. Moskva informaci nekomentovala.

Podle zpráv, které přebírají ukrajinská média, byl Gerasimov s dalšími vojáky na velitelském stanovišti, když toto místo zasáhla ukrajinská palba. Údajně při ní zahynulo 20 osob.

Gerasimovovi podle údajů, které nelze nezávisle ověřit, už střepinu z nohy odstranili. Zlomeninu neutrpěl.

⚡️We received confirmation of yesterday's explosion in #Izium (Eastern ) near headquarters. It is known that Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk.



Large number of casualties among senior officers has been confirmed.#UkraineRussianWar