Situace v Mariupolu: Lidem hrozí ostřelování i epidemie nemocí, varují tamní úřady

Situace civilistů ve městě je podle ní nadále katastrofální. O organizaci evakuace ze zničeného města se chce pokusit koordinátorka OSN pro Ukrajinu Osnat Lubraniová, která dnes oznámila, že míří na jih Ukrajiny, napsala agentura AFP.

„Odjíždím do Záporoží, abych připravila evakuaci Mariupolu, ve kterou doufáme,“ uvedla Lubraniová. Dosavadní pokusy o ustanovení bezpečného odchodu civilistů z města, které je v ruském obležení takřka od začátku ruské invaze na Ukrajinu z 24. února, nebyly úspěšné.

Mariupolská městská rada varovala, že s teplejším počasím hrozí lidem uvězněným v Mariupolu i jiná nebezpečí než jen útoky ruských jednotek. Kvůli nehygienickým podmínkám se obává šíření bakterií, které způsobují úplavici nebo choleru.

„Vetřelci nejsou schopni přežívajícímu obyvatelstvu zajistit jídlo, vodu a léky. Nebo je to prostě nezajímá. Blokují všechny pokusy o evakuaci. Lidé bez toho zemřou, přece jenom dnes ve zdevastovaném Mariupolu panují středověké životní podmínky. Je potřeba okamžitá a úplná evakuace,“ řekl starosta Mariupolu Vadym Bojčenko.

Teplota v přístavu u Azovského moře v posledních dnech vystoupala na 20 stupňů Celsia, což společně se zničenou kanalizací a vodovody, rozkládajícími se těly a katastrofickým nedostatkem jídla a pití může způsobit epidemii, píše s odkazem na úřady Unian.

Jednou z posledních bašt ukrajinského odporu v Mariupolu jsou rozlehlé železárny a ocelárny Azovstal, kde se ukrývají stovky ukrajinských obránců i civilistů. Podle gubernátora Doněcké oblasti Pavla Kyrylenka nemají ruští okupanti zájem ani o evakuaci zraněných ukrajinských vojáků. Moskva je chce zajmout, řekl podle agentury Reuters. Rusko podle něj dál blokuje snahy o utvoření humanitárních koridorů i jinde v Doněcké oblasti. Ruské úřady naopak z neúspěšných evakuací viní Kyjev.

⚡Address from the Deputy Commander of the #Azov Regiment, Captain Svyatoslav Palamar, Kalina's friend, about the situation in #Mariupol today. English subtitles.#Ukraine #Russia #WarCrimes pic.twitter.com/kSfQcBlTdq