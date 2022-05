Aktualizováno: Ukrajina může kvůli ruské blokádě přijít o desítky milionů tun obilí, řekl Zelenskyj

Ukrajina může kvůli ruské blokádě černomořských přístavů přijít o desítky milionů tun obilí, což by vyvolalo potravinovou krizi v Evropě, Asii a v Africe.

(AKTUALIZOVÁNO, 11:38) V pořadu australské televize 60 Minutes to dnes řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministerstvo zemědělství později uvedlo, že Ukrajina formálně uzavřela čtyři přístavy v Černém a v Azovském moři, které obsadili Rusové.

„Rusko nenechává lodě připlouvat ani odplouvat, má Černé moře pod kontrolou,“ uvedl Zelenskyj. „Rusko chce zcela zablokovat ekonomiku naší země,“ dodal.

Kyjev uzavřel přístavy Mariupol, Berďansk a Skadovsk na pobřeží Azovského moře a také černomořský přístav Cherson. Zavřeny zůstanou, dokud nad nimi ukrajinské úřady znovu nepřevezmou kontrolu, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo zemědělství.

„Přijetí tohoto opatření je způsobeno nemožností obsluhovat lodě a cestující, provádět nákladní, přepravní a další související ekonomické činnosti, které by zajistily odpovídající úroveň bezpečnosti plavby,“ dodal úřad.

Činnost pozastavily v důsledku ruské invaze na konci února všechny ukrajinské přístavy. Ruské síly některé přístavy dobyly a jiné zablokovaly. Ruská armáda v dubnu oznámila záměr získat jih Ukrajiny a spojnici s Podněstřím.

Ukrajina je významným vývozcem obilí a dalších potravinářských produktů, podílí se i na vývozu kovů. Černé moře představuje klíčovou tepnu pro dopravu obilí a dalších komodit. Kvůli ruské invazi musela země začít vyvážet zemědělskou produkci vlakem přes svou západní hranici nebo přes malé říční přístavy na Dunaji.

Agentura Reuters v dubnu informovala, že Rusko podle Spojených států ničí zásobníky na obilí na Ukrajině. Ukrajinský ministr financí už dříve upozornil, že ruská invaze může ve světě zapříčinit vysoké ceny potravin.

Německý ministr zemědělství Cem Özdemir dnes řekl, že záměrem ruských útoků na ukrajinská obilná sila, sklady hnojiv, zemědělské oblasti a infrastrukturu je „dlouhodobě vyřadit Ukrajinu jako konkurenci (Ruska na obilném trhu - poznámka ČTK)“.

„S rostoucím hladem ve světě se Rusko snaží vytvářet tlak,“ řekl Özdemir síti německých regionálních novin Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Masivní nárůst tržních cen přitom Rusku přijde vhod, protože to zemi přináší nové peníze,“ dodal.

Podle údajů mezinárodního obilného výboru byla Ukrajina na přelomu let 2020 a 2021 čtvrtým největším světovým vývozcem obilí. Do zahraničí ho prodala 44,7 milionu tun. Objem exportu od ruské invaze prudce klesl, zatímco globální ceny pšenice od začátku invaze 24. února stouply přibližně o 40 procent.

(8:50, původní zpráva) Od začátku ruské invaze na Ukrajinu se z oblastí bojů podařilo díky humanitárním koridorům, dohodnutým s ruskou stranou, zachránit více než 350 000 lidí. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina.

„Organizace humanitárních koridorů je jedním z prvků vyjednávacího procesu (s Ruskem), který pokračuje. Je velice složitý. Ale bez ohledu na složitost se podařilo zachránit více než 350 000 lidí z oblastí bojů,“ uvedl Zelenskyj.

Zdůraznil, že nedělní evakuaci asi stovky civilistů z oceláren Azovstal v Mariupolu se podařilo zorganizovat po mnoha týdnech jednání s Rusy.

„Nebylo jediného dne, abychom nezkoušeli nalézt řešení, které by zajistilo záchranu našich lidí,“ řekl. První evakuovaní by dnes měli dorazit do Záporoží. Prezident doufá, že dnes bude evakuace z Mariupolu pokračovat.

Ruské jednotky pokračovaly v ostřelování oceláren Azovstal hned po evakuaci části civilistů, kteří se v této poslední ukrajinské baště v Mariupolu skrývají, uvedl na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na velitele 12. brigády ukrajinské národní gardy Denyse Šleha. Opětovné ostřelování potvrdil také poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko.

Místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková uvedla, že se z Azovstali podařilo evakuovat více než stovku žen, dětí a starých lidí, ale situaci stovek dalších civilistů v ocelárnách označila za humanitární katastrofu, protože lidem se nedostává voda, jídlo a léky.