Nancy Pelosiová navštívila Kyjev. Poděkovala Ukrajině za boj za svobodu

Poděkovala mu za boj, který Ukrajinci svádějí za svobodu. Pelosiová je podle agentury AP dosud nejvýše postavenou americkou představitelkou, která přijela na Ukrajinu od začátku ruské invaze v této východoevropské zemi.

Zelenskyj dnes ráno na svém telegramovém účtu zveřejnil krátké video, kde vítá americkou delegaci z Kongresu vedenou Pelosiovou.

„Navštívili jsme vás, abychom vám poděkovali za váš boj za svobodu,“ sděluje šéfka americké Sněmovny reprezentantů ukrajinské hlavě státu. „Jsme na hranici svobody a váš boj je bojem za všechny. Naším závazkem je být tady pro vás, dokud tento boj neskončí,“ dodala Pelosiová.

Podle ruské služby BBC Zelenskyj označil USA za vůdčí zemi v podpoře Kyjeva v jeho boji proti ruské agresi a poděkoval za pomoc při ochraně suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. „Zvítězíme a zvítězíme společně,“ prohlásil ukrajinský prezident ve videu, které zveřejnila Pelosiová na twitteru. „Jsme tady, dokud nezvítězíte,“ reagovala šéfka Sněmovny reprezentantů.

V oficiálním prohlášení Pelosiová uvedla, že delegace amerického Kongresu cestovala do Kyjeva, aby světu vyslala vzkaz, že Spojené státy stojí pevně na straně Ukrajiny. Zelenskyj podle ní jasně vyjádřil, že Ukrajina potřebuje více bezpečnostní, ekonomické a humanitární pomoci, aby se vypořádala s ničivými následky „ďábelské invaze“ ruského prezidenta Vladimira Putina. „Naše delegace hrdě předala zprávu, že další americká podpora je na cestě,“ uvedla.

Výprava americké delegace do ukrajinské metropole nebyla předem veřejně ohlášená. Pelosiová v hierarchii americké moci následuje za prezidentem Joem Bidenem a viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, upozornila AP, podle níž je návštěva významným projevem pokračující americké podpory.

Our Congressional Delegation was honored to meet with @ZelenskyyUa in Kyiv to salute his leadership and courage, to commend the Ukrainian people for their outstanding defense of Democracy and to say that we are with you until victory is won. pic.twitter.com/zkc588Qcrv