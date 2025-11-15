Letos bez svařáku a světýlek! Proč německá města ruší vánoční trhy ještě před začátkem adventu?
15. 11. 2025 – 13:35 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Advent se teprve blíží, ulice se pomalu rozzáří světýlky a většina z nás už si představuje první hrnek svařeného vína. Jenže pro obyvatele německého městečka Overath přichází studená sprcha ještě před začátkem sváteční sezóny. Vánoční trhy, které se tu každoročně konaly kolem kostela sv. Valburgy, letos nebudou. A důvodem nejsou ani mrazy, ani počasí – ale peníze.
Malé městské trhy bývaly místem, kde se sousedé po roce znovu potkávali, děti se těšily na perníčky a dospělí si užívali první vánoční atmosféru. V Overathu byla tahle akce tak zakořeněná, že si bez ní mnozí nedokázali představit začátek adventu.
Jenže zatímco světla by ještě někdo pověsil a prodejci by se našli, největším problémem se stala bezpečnost. A ta je podle aktuálních předpisů tak drahá, že ji místní organizátoři jednoduše neutáhnou.
Trh, který neustál tlak nové doby
Marketingová asociace města, která trhy dlouhé roky zajišťovala, vysvětlila, že výdaje za bariéry, bezpečnostní službu a protiteroristická opatření v posledních letech dramaticky vzrostly. Jen za posledních 18 měsíců zaplatila organizace přes 17 500 €, což je přibližně 420 000 Kč., kterou už malé město nedokáže pokrýt z vlastních akcí, protože jejich výnosy nestačí.
Rozhodnutí berlínského správního soudu, že náklady na bezpečnost nelze přenášet na soukromé organizátory, situaci jen zpečetilo. Město odmítlo výlohy převzít. Výsledek? Bude prostě zhasnuto!.
Nejde, ale bohužel o ojedinělý případ. Německo ruší a přejmenovává další trhy.
Zrušený advent v Overathu tak není jediný. Stejné téma řeší i další města:
Kerpenu pomohl nový název
Tradiční „Vánoční trh“ by byl pro pořadatele příliš drahý. Přejmenovali ho proto na „Adventní gurmánský trh“.Proč? Menší akce → menší plocha → méně bezpečnostních požadavků.Zkrátka cestou k obcházení regulací se stává kreativita.
Rostock a Hamburk přišly o atmosféru úplně
- V Rostocku byl historický trh v parku IGA rovnou zrušen a nahrazen jarním festivalem.
- Hamburský Rahlstedt trh neotevře kvůli nedostatku prodejců a nízkým tržbám.
Dortmund má sice jiný problém, ale stejné téma
Zámek Bodelschwingh, tradiční kulisa místního trhu, letos prochází rekonstrukcí – takže ani tady vánoční stánky stát nebudou.
Co to bude znamenat pro vánoční tradice?
Německé vánoční trhy jsou přitom považované za jedny z nejlepších v Evropě – podle časopisu Time Out dokonce úplně ty nejlepší.
Jenže realita roku 2025 ukazuje, že malé trhy čelí něčemu, co dříve neexistovalo: administračnímu tlaku, přísnějším bezpečnostním standardům a rostoucím nákladům, které dobrovolnické organizace nedokážou platit.
Velká města si poradí. Ta menší však začínají mít problém udržet si i ty nejmilejší tradice.
Zůstane advent stejný?
Možná ano. Možná ne. Ale jedno je jisté – vánoční atmosféra se letos bude v některých německých regionech hledat o něco hůř. A zdánlivě „banální“ rozhodnutí o financích může změnit to, na co byly celé generace místních zvyklé.
Je to připomínka toho, že vánoční kouzlo nevzniká jen světýlky a stromečky, ale i lidmi, kteří je každý rok nezištně připravují. A někdy je to právě tahle lidská část, která se do rozpočtů nevejde.