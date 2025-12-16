Běžný lék, který máte doma, může zpomalit agresivní typ rakoviny
16. 12. 2025 – 18:52 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Někdy se skutečný posun v medicíně neodehraje v okamžiku velkého objevu. Nepřijde s novým názvem, patentu ani slibem revoluce. Někdy přichází ve chvíli, kdy se vědci znovu podívají na lék, který tu s námi byl celá desetiletí.
Právě to se teď stalo u hydralazinu – běžně používaného léku na vysoký krevní tlak. Léku, který lékaři předepisují už více než sedmdesát let a který je považovaný za samozřejmou součást léčby. Ukazuje se ale, že jeho možnosti mohou sahat dál, než se dosud myslelo.
Lék, který fungoval… ale nikdo přesně nevěděl proč
Hydralazin se dlouhodobě používá nejen při léčbě hypertenze, ale také u preeklampsie – vážného těhotenského onemocnění, které i dnes patří mezi hlavní příčiny úmrtí matek ve světě. Lékaři věděli, že pomáhá. Jen dlouho nebylo jasné, jakým mechanismem.
To není nic neobvyklého. Řada starších léků byla schválena na základě toho, že u pacientů fungovaly. Detailní vysvětlení přišlo až s rozvojem moderní biochemie.
A právě teď se dostalo i na hydralazin.
Co vědci zjistili
Výzkumníci z několika amerických univerzit přišli na to, že hydralazin ovlivňuje enzym zvaný ADO. Jde o látku, která reaguje na hladinu kyslíku v těle a podílí se na regulaci cévního napětí – tedy i krevního tlaku.
Samo o sobě by to nebylo nijak překvapivé. Jenže právě tento enzym hraje roli i v prostředí, kde se daří některým nádorům.
Spojitost s rakovinou mozku
Glioblastom patří k nejagresivnějším nádorům mozku. Roste rychle, těžko se léčí a vzniká v prostředí s velmi nízkým obsahem kyslíku. Právě tam enzym ADO funguje nejvíc.
Vědci o této souvislosti věděli už dřív, jen neměli k dispozici způsob, jak ADO účinně blokovat. Hydralazin se ukázal jako první lék, který to dokáže.
V laboratorních testech na nádorových buňkách vedlo jeho použití k tomu, že se buňky přestaly nekontrolovaně množit.
Ne likvidace, ale zastavení
Podstatné je, že hydralazin nádorové buňky přímo nezabíjí. Místo toho je „zastaví“. Buňky se dostanou do stavu, kdy se dál nedělí.
Proti klasické chemoterapii, která často zasahuje celý organismus a nese s sebou těžké vedlejší účinky, jde o podstatně šetrnější přístup. Neznamená to hotovou léčbu, ale směr, který dává smysl a zaslouží další výzkum.
Přínos i pro původní pacienty
Odhalení mechanismu hydralazinu má význam i mimo onkologii. Díky lepšímu pochopení jeho účinku mohou vědci pracovat na jeho úpravách tak, aby byl ještě bezpečnější – zejména pro těhotné ženy s vysokým krevním tlakem.
To může v budoucnu zlepšit léčbu tam, kde jde často o minuty a o životy dvou lidí zároveň.
Někdy stačí dívat se jinak
Příběh hydralazinu připomíná, že pokrok v medicíně nemusí vždy znamenat hledání úplně nových řešení. Někdy stačí vzít něco známého a položit si správnou otázku.
Zda se z tohoto objevu jednou stane běžná součást léčby rakoviny mozku, ukáže až čas a další studie. Už teď ale dává naději tam, kde jí není nikdy dost.
A někdy i to stačí.