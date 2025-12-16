K daru 100 milionů korun iniciativě Dárek pro Putina se přihlásil Ivo Lukačovič
16. 12. 2025 – 16:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
K daru 100 milionů korun Nadačnímu fondu pro Ukrajinu, který organizuje iniciativu Dárek pro Putina, se přihlásil majitel firmy Seznam.
cz Ivo Lukačovič. Přiměla ho k tomu kauza kolem spolku Skupina D, který organizuje sbírku na drony. Vyjádřil mu podporu. Na síti Lidé.cz uvedl, že jeho další příspěvek půjde právě Skupině D. Policie prověřuje jednoho z dodavatelů spolku, minulý týden zadržela tři lidi.
"Ten anonymní dárce, co teď věnoval na podporu Ukrajiny 100 milionů Kč přes nadaci Dalibora Dědka, jsem byl já," napsal Lukačovič. Fond peníze využil například na pořízení dronů nebo výcvikových letadel. Celkem z daru podpořil 26 iniciativ.
Lukačovič podotkl, že nechtěl "exhibovat". "Ale tahle dezinformační kauza mě přesvědčila, že teď je možná potřeba znovu zdůraznit, že naše peníze, peníze malých dárců, jsou na Ukrajině stejně potřebné jako ty z "vojensko-průmyslových komplexů"," uvedl v odkazu na kauzu Skupinu D.
Vojenská policie minulý týden zasahovala kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis. Server Novinky.cz napsal, že policie zadržela tři lidi z firmy FPV Space, která se zabývala dodávkami dronů pro projekt. Sbírku organizuje Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Zakladatelé spolku Milan Mikulecký a Ondřej Vetchý byli na policii podat vysvětlení jako svědci.
Server Seznam Zprávy uvedl, že vyšetřovatelé zablokovali nejen účty Skupiny D, ale i soukromá konta některých dobrovolníků. "Plně stojím za skupinou D a můj další příspěvek bude putovat jim," podotkl dnes Lukačovič.
Z jeho stomilionového příspěvku iniciativě Dárek pro Putina půjde například 15 milionů korun na drony speciálního určení, na dalších 500 dronů s municí 12,5 milionu, stejně jako na stíhací drony proti íránským dronům Šáhid, které využívají Rusové. Na plastické trhaviny iniciativa využila 12 milionů korun, sedm milionů přispívá na výcviková letadla.
Peníze poslouží také na dronový systém Galka, zdravotnické batohy, hasičského robota s lafetou, bagr nebo brokovnice. Iniciativa také podpoří české organizace, které mají dlouhodobé projekty. Jde například o Team 4 Ukraine, Koridor UA nebo Skautský institut, který provozuje komunitní centrum Světlo pro ukrajinské matky s dětmi.
Dárek pro Putina ironicky odkazuje na jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, pod jehož vedením začala ruská agrese vůči Ukrajině, iniciativa pořádá sbírky například na protitankové střely či drony. Už dříve pořídila a předala ukrajinské armádě střelomet RM-70 nazvaný Přemysl za 50 milionů korun, tank T-72 za 30 milionů korun nebo americký vrtulník Black Hawk nazvaný Čestmír, na který lidé přispěli 72,64 milionu korun.