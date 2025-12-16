Dnes je úterý 16. prosince 2025., Svátek má Albína
Počasí dnes 4°C Zataženo

Túje už nefrčí: Zasaďte srbský smrk a získejte trendy živý plot

16. 12. 2025 – 14:43 | Magazín | Žanet Ka

Túje už nefrčí: Zasaďte srbský smrk a získejte trendy živý plot
zdroj: Gemini
Sledovat v Google Zprávách

Túje vadnou, chytají nemoci a hnědnou. Přitom existuje mrazuvzdorná a rychlerostoucí alternativa, která snáší sucho a vytvoří neproniknutelný plot s nádechem alpského střediska. Podívejte se, jak smrk srbský správně vysadit a prořezávat pro maximální hustotu.

Srbský smrk (Picea omorika) je v zahradách často neprávem opomíjen. Přitom je levnější, odolnější a vizuálně atraktivnější alternativou k túji. Zatímco sousedé stříhají hnědnoucí a nemocemi sužované túje, vy si můžete užívat neproniknutelnou, tmavě zelenou stěnu s nádechem alpského stylu. Zjistěte, proč si tento jehličnan zaslouží pozornost a jak z něj vytvořit luxusní, hustý živý plot, který vás nikdy neomrzí.

Proč si zahradníci vybírají srbský smrk místo tújí?

Pokud se vás snaží každý přesvědčit o sázení tújí, zahradníci vám prozradí tajemství: existuje jehličnan, který túji předčí co do odolnosti, vzhledu i rychlosti růstu. Srbský smrk je ideální rostlina pro ty, kteří chtějí hustý, elegantní a dlouhotrvající živý plot, odolný vůči povětrnostním podmínkám a městskému smogu.

Rýže
Magazín
Už nikdy nevylévejte vodu z rýže! Je to bezplatné superhnojivo, které Vaše rostliny milují

Na rozdíl od tújí:

  • v zimě nehnědne a zachovává si intenzivní barvu.
  • nepodléhá tak snadno houbovým chorobám.
  • dobře snáší prořezávání, což je klíčové pro tvorbu zdi.
  • nevyžaduje tolik zálivky, což oceníte zejména během horkého léta.
  • Je to jeden z nejlevnějších jehličnanů na živý plot.

S náležitou péčí vytvoří srbský smrk zelenou stěnu, která je prakticky neproniknutelná a krásná po celý rok.

Požadavky na stanoviště a rychlost růstu

Srbský smrk (Picea omorika) roste elegantně a rychle. Dorůstá sice do impozantních výšek (jako solitérní strom dosahuje 20-30 m), ale v živém plotě je držen na uzdě pravidelným střihem.

  • Rychlost růstu: Dokáže vyrůst až 100 cm za rok, což ho řadí mezi rychle rostoucí dřeviny.
  • Ideální stanoviště: Smrk potřebuje slunné stanoviště, kde nejkrásněji roste a zachová si intenzivní, sytou barvu jehličí.
  • Půda: Dobrá zpráva: Srbský smrk není vybíravý. Nejlépe se mu daří v půdě, která je úrodná, těžší a středně vlhká.

Výsadba krok za krokem a rozestupy

Výsadba je podobná jako u většiny jehličnanů, ale je nutné dodržet optimální rozestupy, aby se plot skutečně zaplétal do neproniknutelné stěny.

Termín výsadby se doporučuje v dubnu až květnu nebo v srpnu. Sazenice, které se prodávají v nádobách, můžete vysazovat po celý rok s výjimkou mrazivé zimy. Klíčový je rozestup: nejlepší je sázet rostliny 50 cm od sebe, aby se vytvořil rovnoměrný, hustý a kompaktní řádek. Sazenice umístěte do stejné hloubky, v jaké rostly v nádobě nebo ve školce. Po vložení do země půdu dobře utlačte a sešlapejte, abyste odstranili vzduchové kapsy, a důkladně zalijte.

Prořezávání pro hustotu: jak smrku nedovolit růst do výšky

Pravidelné prořezávání je klíčem k hustému živému plotu. Smrky je potřeba udržovat na uzdě:

  1. Mladé rostliny: V prvních několika letech by se smrky měly lehce prořezávat nůžkami na větve, nejlépe na jaře.
  2. Dospělý plot: Postupem času lze přejít na nůžky na živý plot.
  3. Nejdůležitější pravidlo: nedovolte nadměrný vertikální růst, drastické prořezávání stonku by mohlo rostlinu poškodit. Pravidelné zkracování vrcholků (vertikální řez) podporuje rozvětvování smrku a tvorbu kompaktní, husté zdi.
ŠŤáva
Magazín
Tato šťáva vám dodá energii rychleji než káva. Stačí tři suroviny

Péče a údržba:

  • Zálivka by měla být pravidelná, zejména po výsadbě.
  • Hnojení zahajte až při objevení prvních nových výhonků a použijte poloviční dávku.
  • Mulčování kůrou zabraňuje vysychání půdy a růstu plevele, což smrku prospívá.

Nejen smrk! 5 jehličnanů, které předčí túji

Pokud vás unavuje monotónnost tújí a srbský smrk vás neoslovil, zvažte i další atraktivní a odolné alternativy:

  1. Kavkazská jedle: Má luxusní vzhled s tmavě zeleným jehličím. Je mrazuvzdorná a ideální pro elegantní, reprezentativní zahrady.
  2. Lawsonův cypřiš: K dostání v mnoha odrůdách, tvoří velmi hustý a atraktivní živý plot. Doporučované jsou odrůdy 'Columnaris' a 'Alumii'.
  3. Jalovec skalní ('Skyrocket'): Štíhlá, rychle rostoucí a odolná vůči suchu. Ideální pro malé zahrady, kde je potřeba maximálně šetřit místem.
  4. Borovice černá: Extrémně odolná vůči větru, soli a znečištění. Skvělá volba pro obtížné písčité půdy nebo zahrady u frekventovaných silnic.
  5. Západní túje 'Smaragd XXL': Pro ty, kteří nechtějí opustit túje, je toto prémiová alternativa. Roste rychleji než klasický 'Smaragd' a udržuje si intenzivní barvu po celý rok.

Konečně živý plot, který vydrží

Zatímco túje západní po léta dominovala českým zahradám, její náchylnost k chorobám, hnědnutí v zimě a potřeba neustálé péče nás nutí hledat odolnější řešení. Srbský smrk (Picea omorika) nabízí vše, co majitelé živých plotů potřebují: rychlý růst, neproniknutelnou hustotu a elegantní, stále zelený vzhled i v městském znečištění.

Objek v poušti
Magazín
Záhadný nález v australské poušti: Hořící kus kovu a vláken zřejmě pochází z vesmíru

Pokud tedy vás už unavují kompromisy, nadešel čas dopřát své zahradě jehličnan, který představuje skutečně dlouhodobé a estetické řešení. Nebojte se vystoupit z monotónnosti tújí, odměnou vám bude luxusní a odolná zelená stěna, která vám bude dělat radost po celá desetiletí.

Tagy:
dům domov zahrada plot chataři a zahrádkáři
Zdroje:
Dům a zahrada, zahrada.cz, zcsmaragd.cz
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Chodíte rádi do solária? Tento příběh vám může změnit názor

Následující článek

Každý dvoustý muž na světě má společného předka. A nejspíš by vás nenapadlo, kdo to je

Nejnovější články