Neuvěřitelné. Nejmenší pyramida v Gíze možná skrývá utajený vstup
16. 11. 2025 – 14:06 | Zpravodajství | Alex Vávra
Menkaureho pyramida, nejmenší z gízské trojice, zřejmě stále skrývá tajemství. Nové skeny odhalily dvě podivné dutiny ukryté ve východní stěně, které mohou naznačovat existenci dosud neznámého vstupu do jednoho z nejznámějších monumentů světa.
Ani po čtyřech tisíciletích se nad egyptskými pyramidami nerozptýlil závoj tajemství. Menkaureho pyramida, nejmenší ze tří hlavních pyramid na gízské plošině, k tomu nyní přispívá dalším překvapením. Nová studie naznačuje, že by se ve východní stěně monumentu mohl nacházet dosud neznámý vstup, zapečetěný a ukrytý těsně pod kamenným povrchem. Tým výzkumníků z Káhirské univerzity a Technické univerzity v Mnichově strávil tři roky podrobným skenováním pyramidy, při němž použil tři různé nedestruktivní metody: elektrickou odporovou tomografii, georadar a ultrazvukové testování. Výsledky, publikované v časopise NDT & E International, ukázaly dvě dutiny jen o něco více než metr za hladkým vápencovým obkladem, což v odborné komunitě okamžitě vzbudilo pozornost.
Východní strana pyramidy dlouho zaujímala archeology svým provedením. Kameny na ploše vysoké přibližně čtyři metry a široké šest metrů jsou neobvykle vyleštěné, což je úprava jinak použitá pouze u známého vstupu na severní straně. Když si nezávislý badatel Stijn van den Hoven v roce 2019 všiml tohoto nesouladu, vyslovil hypotézu, že by se za leštěnými bloky mohl skrývat druhý vchod. Tehdy se jeho myšlenka neprosadila, ale současné výsledky mu dávají novou oporu. Detekované dutiny se nacházejí zhruba 1,4 a 1,13 metru pod povrchem, blízko sebe, a obě mají rozměry, které se zásadně liší od běžných mezer mezi stavebními bloky.
Menkaureho pyramida, postavená kolem roku 2490 před naším letopočtem a původně dosahující výšky zhruba 65 metrů, je sice nejmenší z gízské trojice, ale z architektonického hlediska je stejně pozoruhodná jako její větší protějšky. V průběhu staletí odolávala erozi, loupežným nájezdům i neúspěšnému pokusu o její rozebrání za vlády sultána al Azíze Uthmána ve 12. století. Právě tento neúspěšný zásah zanechal na severní straně hluboký zářez, díky němuž vědci už dříve věděli, že stavební bloky pyramidy do sebe nezapadaly dokonale a mezery byly vyplňovány menšími úlomky kamene. Nově objevené dutiny jsou však výrazně větší než cokoli, co bylo dosud na pyramidě zaznamenáno.
Výzkumníci vysvětlují, že zatím sice znají přibližné rozměry a hloubku začátku obou anomálií, nicméně technologie použitá při skenování nedokáže přesně proniknout dostatečně hluboko. Proto nelze určit, zda se dutiny dále rozšiřují, kam vedou ani jakého jsou stavebního účelu. Je velmi pravděpodobné, že další fáze výzkumu využije pokročilejší metody, případně kombinaci více principů průzkumu, aby se získala detailnější mapace prostoru.
Nový pohled na staré monumenty
Harvardský egyptolog Peter Der Manuelian v reakci na nové výsledky uvedl, že i po desetiletích intenzivních výzkumů se stále učíme nové věci o pyramidách v Gíze. Vstupy do pyramid Staré říše se téměř vždy nacházejí na severní straně, což činí případné východní řešení mimořádně neobvyklým. Dutiny mohou představovat stavební experiment, málo známý konstrukční prvek nebo skutečně zamýšlený druhý vstup, který byl záměrně skryt před zraky lidí i před případnými lupiči.
Projekt Scan Pyramids, v jehož rámci byl průzkum proveden, si klade za cíl odhalovat neznámé prvky egyptských monumentů pomocí moderních technologií. Tým v minulosti odhalil i nečekané prostory ve Velké pyramidě, které vyvolaly širokou diskusi o stavebních postupech starověkých Egypťanů. Menkaureho pyramida se tak připojuje k rostoucímu seznamu staveb, u kterých se ukazuje, že skrývají víc, než se dosud předpokládalo.
Pokud se potvrdí, že dutiny skutečně ukrývají druhý, dosud neznámý vstup, šlo by o jeden z nejvýznamnějších objevů posledních let v oblasti egyptologie. Mohlo by to poskytnout nový pohled na pohřební architekturu, na motivace starověkých stavitelů i na jejich technickou zručnost. Každý podobný nález zároveň připomíná, jak mimořádně komplikované a promyšlené byly pyramidy – daleko více, než se dříve zdálo.
Menkaureho pyramida tak možná stále chrání tajemství, které po tisíciletí čeká na své odhalení. Nové technologie přinášejí naději, že se k němu jednou přiblížíme. Do té doby zůstávají dutiny skryté za vyleštěnými kameny fascinující připomínkou toho, jak mnoho se o starověkém Egyptě ještě musíme naučit.