Nakonec to vyšlo! Česká hra Kingdom Come: Deliverance 2 učarovala světu a získala titul nejlepší hry roku
16. 12. 2025 – 15:54 | Magazín | Jan Slavík
Český epos nakonec nekončí bez ocenění: Připsal si jedno velmi významné.
Čeští hráči s naději sledovali vyhlášení nedávných "herních Oscarů", tedy galavečera The Game Awards. V ohni jsme totiž měli neobyčejně silné želízko: Český středověký epos Kingdom Come: Deliverance 2 od studia Warhorse.
Dobrodružství z období těsně před husitskými válkami vznikalo s neobyčejnou péčí, důsledností a s obrovským smyslem pro detail, díky čemuž vznikla neuvěřitelně atmosférická výprava, na níž zapomenete, jaký rok stojí na skutečném kalendáři a opravdu se budete cítit jak na procházce létem páně 1403.
Nejspíš největší a dost možná nejlepší česká hra všech dob učarovala veřejnosti, hráčům i kritikům. A k velkému úspěchu dokonce blahopřáli i politici, což v českém herním světě opravdu nebývá až tak běžný úkaz.
Na herních Oscarech nicméně figurovala extrémně silná konkurence v podobě francouzského zjevení Clair Obscur: Expedition 33. A právě francouzská hra brala nakonec prakticky všechna ocenění.
Na Kingdom Come: Deliverance 2 se nedostalo, což působilo trochu hořce: Například v kategorii "RPG hra roku" by opravdu šlo polemizovat, že šlo o přeci jen lepší hru žánru RPG, než jakou byla vítězná Clair Obscur.
Jenže výsledky zněly jasně a polemiky beztak nikam nevedou. Hned vzápětí navíc přišla zpráva, která musela českým tvůrcům okamžitě spravit chuť.
Prestižní a celosvětově uznávaný magazín PC Gamer totiž vyhlašoval vlastní žebříček a za absolutního vítěze a nejlepší hru roku 2025 prohlásil právě českou Kingdom Come: Deliverance 2!
"Posíláme obrovské díky PC Gameru za vyhlášení Kingdom Come: Deliverance 2 hrou roku! Je to obrovská čest a celý tým Warhorse se dme pýchou," děkují tvůrci na Facebooku.
Na kvalitách českého dobrodružství se shodli všichni redaktoři prestižního magazínu, kteří chválili především věrnost, středověkou atmosféru a podmanivě napsané příběhy z české historie.