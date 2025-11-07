Máte to na jazyku, ale ne a ne si vzpomenout? Vědci pro to mají přesné pojmenování
7. 11. 2025 – 11:06 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Určitě to znáte. V hovoru jste zrovna v proudu, všechno plyne, a pak najednou prázdno. Slovo, které běžně používáte, vám vypadne z hlavy. Víte, že ho znáte, dokonce cítíte, že je na jazyku, ale spojení se přeruší. Chvíli marně hledáte, pak to vzdáte a o pár minut později, třeba při vaření nebo v autě, se najednou vynoří. „No jistě! To je ono!“ Tenhle zvláštní moment má své jméno: letologie.
Letologie je krátkodobé „zaseknutí“ paměti, kdy si nedokážeme vybavit konkrétní slovo, i když ho velmi dobře známe. Mozek má uložený jeho význam, tvar i zvuk, jen se mu zkrátka na chvíli nedaří je propojit. V angličtině se tento jev označuje jako Tip-of-the-Tongue phenomenon – doslova „na špičce jazyka“.
Ačkoli to působí frustrujícím dojmem, letologie není žádnou poruchou paměti ani známkou stárnutí. Podle psychologů jde o naprosto běžný jev, který postihuje všechny lidi bez ohledu na věk, vzdělání nebo inteligenci.
Co se v tu chvíli děje v mozku
Mozek funguje jako síť propojených cest. Některé z nich se používají denně, jiné jen občas. A právě tehdy, když po delší době „šlápneme“ na méně používanou cestu, může dojít k malému zpoždění.Letologie vzniká, když se na okamžik naruší spojení mezi částí mozku, která si pamatuje význam slova, a oblastí, která ho překládá do řeči. Slovo nezmizí — jen se ztratí v překladu.
Zajímavé je, že čím víc se snažíme vzpomenout, tím méně to jde. Mozek se pod tlakem zablokuje a funguje paradoxně hůř. Jakmile to ale pustíme z hlavy, začne znovu pracovat a po chvíli nám slovo samo naskočí.
Kdo má k letologii blíž
Podle výzkumů se letologie častěji objevuje u vícejazyčných lidí, protože jejich mozek přepíná mezi dvěma jazykovými systémy a chvíli trvá, než najde správné spojení. U starších lidí zase přibývá množství informací, se kterými mozek pracuje, a vyhledávání proto může trvat déle.Častější výskyt může souviset i s únavou, stresem nebo rozptýlením. Mozek je jednoduše přetížený a některé cesty fungují pomaleji.
Letologie není zapomnětlivost, ale známka živého myšlení
Zapomenuté slovo není projev slabosti, ale důkaz toho, že mozek přemýšlí aktivně a do hloubky. Letologie ukazuje, že jazyk a myšlení nejsou mechanické procesy — jsou živé, proměnlivé a neustále se učí.Psychologové tvrdí, že lidé s bohatou slovní zásobou mají k těmto výpadkům paradoxně blíž. Je to totiž stejné, jako když hledáte knihu v obrovské knihovně – chvíli trvá, než ji najdete.
Jak si s tím poradit
Není tedy zapotřebí panikařit. Letologie je přirozená a neškodná. Pokud se vám stává často, dopřejte mozku trénink: čtěte, pište, učte se nová slova nebo se pusťte do křížovek. Pomáhá i kvalitní spánek, pitný režim a chvíle klidu, kdy hlava prostě „vypne“.
Až se vám příště ztratí slovo, neberte to jako selhání. Jen váš mozek hledá tu správnou cestu — a ta se vždycky nakonec objeví.