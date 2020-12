Tvůrci nenatočeného českého velkofilmu vyvázli s podmínkou, škodu musí nahradit

Pražský městský soud uložil režisérovi a tvůrci nedokončeného českého filmu Poslední z Aporveru Tomáši Krejčímu tříletý podmíněný trest. Stejně potrestal jeho dva spoluobžalované Jiřího Košťála a Petra Hemmra. Trojice podle obžaloby fiktivně navyšovala náklady na výrobu fantasy snímku a způsobila Státnímu fondu kinematografie škodu zhruba 13 milionů korun. Škodu mají muži společně nahradit.

Soud uznal trojici vinnou z dotačního podvodu, za který jim hrozilo pětileté až desetileté vězení. Senát však trest snížil pod trestní sazbu. Uložil mužům nejvyšší možné podmíněné tresty - tříleté s podmíněným odkladem na pět let. "Soud musí odkázat mimo jiné na skutečnost, že od spáchání trestného činu uplynulo téměř deset let," uvedla předsedkyně senátu Vlasta Langhamerová. Dlouhé stíhání pak podle ní nezavinili obžalovaní muži. Za polehčující okolnost označila také to, že mají všichni čistý trestní rejstřík.

Rozsudek není pravomocný, trojice vinu od počátku odmítá. Krejčí, Košťál i Hemmr si ponechali lhůtu na případné odvolání. Také státní zástupce se na místě nerozhodl. Novinářům řekl, že by se případně odvolával proti uloženému trestu. Jinak je s verdiktem spokojen.

Krejčí spolu s Košťálem byli společníci firmy Actor's Runway Agency, která produkovala film Poslední z Aporveru. Podle Hanycha uvedli v žádostech o dotace nepravdivé údaje. V letech 2010 a 2011 uzavřeli smlouvu a několik dodatků se společností CZ PAP, jejímž jednatelem byl Hemmr.

Společnost měla na základě smluv vytvořit například pozadí pro výrobu animací či přepracovat již vyrobené podklady do 3D verze. Podle obžaloby však trojice věděla, že CZ PAP nic z toho nedodá a dodatky slouží jen k tomu, aby na film dostali od ministerstva kultury více peněz.

"Soud vycházel z celého komplexu důkazů," prohlásila Langhamerová. Muži podle ní uměle navýšili náklady na film o více než 64 milionů korun. Podle soudkyně nebylo pochyb, že Krejčí a Košťál uzavřeli s Hemmrem dodatky dohod na výrobu komponentů k filmu pouze proto, aby získali větší dotace. Pokud by totiž měla Hemmrova společnost skutečně prvky dodat, nejenže by na tom nevydělal, ale zaplatil by ještě 35 milionů korun ze svého. "Okolností, které soud k závěru vedly, ale bylo podstatně více," dodala.

Podle režiséra nebyla práce společnosti CZ PAP fiktivní. Krejčí na počátku hlavního líčení uvedl, že sám vložil do projektu veškeré své úspory a roky na něm pracoval zadarmo. V současné době je v exekuci, přišel o byt a z platu splácí dluhy. Po práci na filmu se zhroutil, měl podle své výpovědi bipolární poruchu. Nikdo mu nechtěl dát práci a on dlouho ani nebyl schopný žádnou vykonávat.

Dlouho připravovaný snímek měl mít rozpočet až 240 milionů korun, podpořil ho Státní fond kinematografie i Česká televize. Pohádkový příběh měl kombinovat živé herce a kreslené animované prostředí. V roce 2011 tvůrci snímku tvrdili, že premiéra bude v březnu 2012. Termín pak opakovaně posouvali a film dodnes není hotov.

V roce 2014 podal fond kinematografie trestní oznámení. Podle fondu neodpovídal stav filmu v té době délce výroby ani vynaloženým prostředkům. Společnost Actor's Runway Agency vyhlásila v roce 2016 úpadek. Fond, který na vznik filmu přispěl 47 miliony korun, se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody uvedené v obžalobě.