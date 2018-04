Český film, který podpořil celý svět

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Tým složený z českých příznivců díla slavného anglického fantasy spisovatele Johna R. R. Tolkiena uspěl se svou kampaní na americkém crowdfundingovém serveru Kickstarter. Fanoušci legendární Středozemě chtějí divákům prostřednictvím krátkometrážního filmu přinést méně známý příběh předcházející Pánovi prstenů i Hobitovi.

Příběhy z bájné Středozemě Hobit a Pán prstenů od anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena patří jistě mezi jedny z nejslavnějších fantasy děl všech dob. Ty se i díky filmovým adaptacím od režiséra Petera Jacksona staly kultem nejen mezi zarytými nerdy a fanoušky fantastické literatury. Pronikly i do obecného povědomí lidí, kteří jinak dobrodružstvím plným hrdinů v lesklých zbrojích, odporných nestvůr, tajemné magie a epických bitev dobra se zlem příliš neholdují.

Vedle svérázné a pohádkové výpravy Bilba Pytlíka z knihy Hobit a odvážné cesty jeho synovce Froda Pytlíka za zničením Prstenu moci v trilogii Pán prstenů skýtá Tolkienův svět celou řadu dalších velkých hrdinských příběhů, které jsou ale lidem, jenž Středozem znají především z filmového plátna, méně známé.

Popsány jsou především v Tolkienově posmrtně vydané knize Silmarillion, která na rozdíl od výše zmíněných děl není klasickým románem, ale spíše rozsáhlou kronikou popisující historii autorova fiktivního světa od jeho vzniku až po dění Pána prstenů.

Vedle Silmarillionu jsou tu dále i knihy jako Nedokončené příběhy nebo Húrinovy děti, co ještě více přibližují některé méně známé části dějin Středozemě. Nutno říct, že tady už se jedná spíše o díla, která mimo Tolkienovy fanoušky nemusí nikoho příliš oslovit.

Přesto i lidé, co neholdují popisným textům fiktivních dějin a studování podrobných rodokmenů elfích rodů, dostanou brzy příležitost více proniknout do této pro mnohé neprozkoumané části Středozemě. A to díky práci českých nadšenců a fanoušků Tolkiena, kteří se rozhodli jeden z hrdinských příběhů zfilmovat.

Fanoušci všech zemí, spojte se!

Fanouškovský film, který v Česku momentálně vzniká, nese název Horn of Gondor (Roh Gondoru) a bude vyprávět příběh o počátcích spojenectví Rohanu a Gondoru, lidských národů známých z trilogie Pán prstenů. Jeho ústřední postavou je válečník Borondir Udalraph, jenž se nebezpečnou krajinou Středozemě vydává na osudovou výpravu, aby pro Gondor ohrožovaný skřety a nájezdníky z východu zajistil pomoc legendárních Pánů koní.

Autoři se do celého projektu rozhodli pustit ve velkém a oslovit s ním nejen Čechy, ale i zahraniční příznivce Středozemě. Snímek, který se natáčí v angličtině, tak byl veřejnosti představen v půlce března na známém americkém crowdfundingovém serveru Kickstarter, kde se tvůrci rozhodli získat finance na jeho dokončení.

Kickstarterová kampaň úspěšně skončila v úterý 17. dubna a bylo skrze ni vybráno přes jedenáct tisíc euro (přibližně 280 000 Kč). Povedlo se tak ale překonat pouze nejnižší možnou částku pro realizaci projektu a na dalších pět záchytných bodů, které slibovaly například rozsáhlou bitevní scénu nebo využití CGI technologie, kampaň nedosáhla. Nedočkáme se tak dlouhého velkofilmu, ale spíše kratší a komornější podívané.

Poloprofesionální film

Za projektem stojí spolek Rosenthal, který se zaměřuje na pořádání historických rekonstrukcí, divadelních představení, larpů a podobných akcí. K nim se rovněž připojili čeští profesionální kaskadéři a šermíři ze skupin Maledictus a Merlet, jejichž práci je možné vidět například ve filmu Letopisy Narnie: Princ Caspian nebo britském seriálu od BBC Tři mušketýři.



Jistě tak není na místě se bát, že to bude jeden z těch opravdu špatných fanouškovských filmů, který nadšená parta kamarádů ze střední oblečená v kusech prostěradel točí na starý digitální fotoaparát pučený od strýce, a pak scény sestříhává na polorozpadlém notebooku v Movie Makeru.

Pod záštitou Rosenthalu navíc v minulosti podobně vznikl úspěšný amatérský film Prach a broky, který rovněž vybral peníze prostřednictvím crowdfundingové kampaně, ač tentokrát čistě na českém serveru Startovač.

Tak trochu černá komedie parodující pohádky si především díky své vizuální stránce, profesionálně zpracované akci, soundtracku a drsnému humoru získala řadu diváků a autoři s ní objeli kina v půlce republiky. Následně hodinový snímek, který odvysílala také televizní stanice CS film, volně vypustili na internet. Největší slabinou Prachu a broků tak ve výsledku bylo to, že až na výjimky v něm nevystupovali skuteční herci.

I v případě Horn of Gondor se podle vypuštěných ukázek můžeme opět těšit na kvalitní vizuální zpracování, úchvatné přírodní scenérie, propracované kostýmy a kvalitní choreografii. Tvůrci navíc slibují co největší věrnost předloze a ve snímku by tak měl zaznít i Tolkienův fiktivní jazyk "černá řeč".

Uvidíme, jak se tentokrát autoři poperou s obsazením rolí a hereckými výkony, což se pro snímek může opět stát největším kamenem úrazu. Ve vážném filmu hrajícím na notu epické fantasy mohou amatérští herci udělat mnohem větší paseku, než v ulítlé akční komedii, kde se neprofesionální hraní snáze ztratí.

Posoudit to budeme moct snad již v listopadu tohoto roku, kdy má Horn of Gondor plánovanou premiéru. Teď nezbývá než těmto nadšencům, kteří se nám rozhodli přinést kousek Středozemě, držet palce.

Vděčné téma pro amatérské filmaře

Čeští fanoušci Tolkiena samozřejmě nejsou první, které napadlo natočit z prostředí Středozemě amatérský film. Za zmínku určitě stojí povedený britský snímek Hunt for Gollum (Hon na Gluma) z roku 2009, který se odehrává souběžně se začátkem prvního dílu Pána prstenů a můžeme v něm sledovat výpravu hraničáře Aragorna po stopách Gluma. Případně rovněž britský fanfilm z roku 2009 Born of Hope (Zrození naděje), jenž divákovi blíže představuje Aragornovy rodiče Arathorna a Gilraen a jejich příběh.

Horn of Gondor není tak docela ani prvním českým fanouškovským snímkem z prostředí Tolkienova díla. V roce 2012 skupina nadšenců podle knihy Húrinovy děti natočila desetiminutový kraťas Nienor Níniel. Ale je třeba říct, že se jedná spíše o hudební klip čistě pro znalce příběhu, než o výpravný fanfilm.