Tržby automobilek v Česku trhly rekord, tempo růstu však zpomalilo

Tržby tuzemských automobilek loni dosáhly nového rekordu - vzrostly o 0,8 procenta na 1,102 bilionu korun. Finální výrobci z této částky utržili 617,5 miliardy korun - o 0,6 procenta více než v předcházejícím roce.

Proti předchozímu roku, kdy byl růst sedmiprocentní, však tempo značně zpomalilo.

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar uvedl, že odvětví loni zřejmě dosáhlo svého vrcholu a podobné tempo lze očekávat i letos.

Produkce v celkové hodnotě 920 miliard korun šla na export, vývoz vzrostl o 0,3 procenta. Z 31 procent export mířil do Německa, sedm procent šlo do Francie, 6,6 procenta do Velké Británie a 6,4 procenta do Španělska.

Produkce se o 1,7 procenta zvýšila na nový rekord - 1, 437 milionu vozů. Rostla už pátým rokem. Výroba největší automobilky Škoda vzrostla o 3,3 procenta. Export osobních vozidel vzrostl o dvě procenta, domácí poptávka o 1,7 procenta poklesla.

Výroba autobusů se zvýšila o 5,6 procenta na 4 890. Jediný výrobce motocyklů, Jawa, vyrobila 1493 strojů, o 162 kusů více než v roce 2017.

Průměrná mzda v autoprůmyslu stoupla o 8,7 procenta na 40 865 korun. Dělníci v automobilkách brali průměrně 34 556 korun, což je o 8,4 procenta více než v roce 2017.