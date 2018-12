Podivné statistiky prodeje automobilů. Stejný vůz může být registrován v Česku i v zahraničí

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Na dvou místech najednou stejné auto ve stejný čas jezdit nemůže, čistě papírově to však možné je. Důvodem je opakovaná registrace aut ve dvou různých zemích. Nejprve třeba v Česku na základě technického průkazu a podruhé při reexportu třeba do Německa na základě "rodného listu" automobilu. Taková praxe přitom zkresluje žebříčky popularity značek na trhu i výpočet HDP celé země. Že nejde o nic výjimečného, připouští i ministerstvo dopravy, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Statisticky vzato je všechno jasné. V Česku se jen za 11 měsíců letošního roku nově registrovalo 246 771 nových aut, celkem je zde bezmála 5,8 milionu osobních vozů. Méně jasné je už to, kolik z nich ve skutečnosti na tuzemských silnicích jezdí.

Stejný automobil může být totiž registrován ve dvou různých zemích. Je to snazší, než by se dalo čekat. "Neexistuje žádný společný evropský registr, který by to odhalil. Nelegální to není, ale je to přinejmenším vědomé uvedení úřadu v omyl," říká odborník na registrace automobilů. Jeho identitu redakce zná, protože však pracuje prakticky pro všechny tuzemské prodejce, nepřeje si zveřejnit své jméno.

Na téma média upozornila v uplynulých letech několikrát, problém ale trvá beze změny. V omyl jsou přitom uváděny nejen úřady a statistika, ale i kupující. V zahraničí se jako "čisté" vozidlo z výroby prodává již jednou registrovaný vůz, což by za normálních okolností cenu auta na trhu snižovalo.

Kde jezdí moje auto?

Jak to funguje? V České republice se vůz registruje spolu s vystavením technického průkazu, auto v Česku ani nejezdí a je přeprodáno například do Německa, kde registruje na základě takzvaného COC listu – opět jako nové.

COC list je jakýsi rodný list automobilu (Certificate of Conformity, homologace platná v rámci EU, pozn. red.), který by měl prodejce správně znehodnotit ve chvíli, kdy je k autu vydán nový technický průkaz. V praxi se to ale často neděje.

"Na dvojí registraci konkrétního vozu se nedá přijít ve chvíli, kdy zastoupení prodejce COC list neznehodnotí. Tedy – v Česku se auto přihlásí s technickým průkazem a pak se vyveze s COC listem. V zahraničí pak netuší, že auto již bylo v ČR registrováno a proto do Česka svou registraci už nehlásí. Jedno auto tedy figuruje ve dvou databázích," vysvětluje již citovaný expert.

Jak už dříve napsal server auto.idnes.cz, vloni z rekordních 271 595 nových vozů zaregistrovali privátní zákazníci jen 68 979 aut, tedy pouze čtvrtinu. Zbylé prodeje připadají statisticky na firemní flotily, prodeje na IČO, leasing, na registrace předváděcích vozů na samotné dealery a právě reexporty, kdy se auto v ČR jen zaregistruje a hned putuje do zahraničí.

Reexporty nejsou žádné české specifikum. Běžně se takto reexportují automobily ze Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí. Nelze proto vyloučit, že i spokojený český řidič má minimálně po dobu půl roku (za reexport lze prohlásit vůz odhlášený do šesti měsíců od první registrace) řádně neodhlášené "papírové dvojče" svého vozu kdesi v zahraničí.

Odhady počtu reexportů se liší. V roce 2015 například zástupce tuzemské pobočky Seatu mluvil dokonce o tom, že se reexporty týkají až 30 % všech aut prodaných statisticky v Česku.

"Fenomén reexportů se dotýká všech automobilových značek působících v realitě volného pohybu zboží a služeb na trzích EU. Reexportům se za podmínek zdravého fungování evropského práva nedokáže se stoprocentní jistotou vyhnout žádná automobilová značka," říká mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc.

"Řada značek udržuje podíl reexportů mezi 10-20%, ale existují i případy blížící se až k 70% hranici," míní Pelc.

Ve jménu konkurenčního boje

Pokud se při opakovaném prodeji, dovozu a vývozu nepodvádí s DPH, nejde o nic nelegálního. Na druhé straně jde i o statistické ukazatele výkonu ekonomik, kdy import a export hraje svou roli při výpočtu HDP. Výsledné číslo mohou reexporty zkreslovat, například tím, že reexportované auto je v Česku zaregistrováno a "prodáno" pouze papírově a hranice do Česka vůbec nepřejede.

Téma reexportů je i předmětem konkurenčního boje, kdy se mezi sebou jednotlivé automobilky obviňují z toho, že své prodeje uměle navyšují. Nejde jen o čísla, ale i o marketing, tabulky nejpopulárnějších značek podle prodejnosti, a v důsledku tak i o vliv na reálné prodeje.

"Neúspěšné automobilky, které si na úspěšné hrají, prodávají tisíce aut samy sobě a registrují je pouze proto, aby plnila statistické kolonky, o ničem nevypovídající, tím méně o stavu českého trhu. Český trh se totiž tváří, že se na něm prodá čtvrt milionu aut. Realita je však podstatně odlišná, říká mluvčí automobilky Hyundai Jan Pohorský.

Podpůrným důkazem je podle něj stáří a reálný stav tuzemského vozového parku, který neodpovídá vykazovaným vysokým domácím prodejům.

"Statistiky registrací nových vozidel nemají se skutečným obrazem prodeje nových vozů nic společného a jejich hodnota je nulová. Pokud by statistiky ukázaly realitu českého trhu, možná bychom zjistili, že vedoucí automobilka již dávno není první," říká Pohorský.

Naráží tím na hlavního konkurenta Škodu Auto, s nímž se Hyundai pravidelně poměřuje i ve svých reklamách. Škoda Auto se do sporů o relevanci statistik pouštět nechce. "Téma dvojích registrací, popřípadě reexportů je nám samozřejmě známo. My se ale primárně koncentrujeme na potřeby a požadavky domácího trhu a reexporty ani dvojí registrace pro nás nepředstavují téma," říká mluvčí Škody Auto Vítězslav Pelc.

Připouští však, že se v Česku "u některých značek" fenomén dvojích registrací skutečně projevuje. "Rok od roku stále více zkresluje reálný obraz českého trhu osobních automobilů," podotýká Pelc.

Motivace prodejců k dvojím registracím (a reexportům) je různá. Může jít o vylepšování vlastních prodejních statistik, získání velkoodběratelských slev či o bonusy za odebrané a prodané vozy.

Registr to nezjistí

V zájmu prodejců je i to, aby v zahraničí prodali nové, „čisté“ vozidlo, jehož cenu by jinak předchozí registrace snižovala.

Situaci nahrává fakt, že podle legislativy EU není nutné doma auto při prodeji do ciziny odhlašovat. Povinnost hlásit změnu je až při opětovné registraci v cizině.

"Není vyloučeno, že ne všechny státy tuto povinnost striktně dodržují, a proto taková vozidla opravdu mohou dále papírově zůstávat dále v evidenci českého registru," říká mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Jinými slovy – v případě, že prodejce předloží COC list, se auto "tváří" jako dříve nikde neregistrované, a není proto důvod nic nikam hlásit.

Ministerstvo dopravy připouští, že taková praxe existuje a že statistiky prodejů i celkového počtu aut v Česku zkresluje. "Centrální registr vozidel funguje na základě podání žádosti o registraci, řeší aktuální stav v evidenci a nemá možnost kontrolovat stav registru se skutečným počtem automobilů provozovaných striktně v ČR," říká mluvčí Neusar.

"V zákoně žádný postih stanovený není. Každý případ by se nicméně musel posuzovat individuálně. V některých případech by ale mohlo dojít k odebrání akreditovaného zástupce výrobce pro neplnění podmínek," dodává Neusar.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky