Zvyky Alžběty II., o kterých se na veřejnosti nemluvilo
13. 11. 2025 – 15:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Královna Alžběta II. proslula pevným krokem a elegancí, ale za její bezchybnou chůzí stála překvapivě lidská – a trochu komická – rutina. O pohodlí královských bot se totiž staral speciální člověk, který je musel nejprve několik dní nosit. A to je jen začátek fascinujícího příběhu o nejslavnějším šatníku na světě.
Péče o královskou obuv zní jako extravagantní rozmar, ale v případě Alžběty II. šlo o promyšlený logistický systém, který by si zasloužil vlastní mapu, plán schůzek a možná i vědecký grant. Panovnice trávila na nohou dlouhé hodiny a chodila tak rychle, že by leckterý profesionální strážce dal přednost maratonu v plné zbroji. Jenže u královny nepřipadá v úvahu zastavit se a přiznat, že ji tlačí pata nebo se jí dělá puchýř. A tak musela nastoupit speciální posila: člověk, který královské boty rozchodí za ni.
Tím člověkem byla Angela Kelly, osobní asistentka, módní poradkyně, garderobiérka a pravá ruka královny v jednom. Když se v médiích začalo objevovat, že nějaký zaměstnanec Buckinghamského paláce nosí nové boty Jejího Veličenstva po koberci sem a tam, Kelly se k tomu bez okolků přihlásila. Její úkol? Obout nové mokasíny, natáhnout béžové bavlněné ponožky a ujít v nich dostatečný počet kroků, aby byly připraveny na královský provoz. Skutečnost, že měla s královnou stejnou velikost bot, byla zřejmě nejšťastnější náhoda v dějinách britské obuvnické diplomacie.
Královna sama na takové věci jednoduše neměla čas. Když nebyla na audienci, byla na ceremoniálu. Když nebyla na ceremoniálu, byla na veřejné návštěvě. A když nebyla nikde, potřebovala alespoň chvíli normálně dýchat – ne pochodovat po chodbách a zjišťovat, zda podrážka netlačí. Návrhář Stewart Parvin jednou připomněl, že královna nikdy nesmí pronést větu typu: „To bolí, už nemůžu dál.“ Proto existoval celý malý tým, který se staral o větrání, leštění a ukládání bot do hedvábných sáčků. Boty byly prostě tak důležitou součástí její funkce jako klobouky nebo kabelky.
A tak zatímco návštěvníci hleděli na majestát královny, v zákulisí se po chodbách tiše pohybovaly boty, které na své velké chvíle teprve čekaly. Královská služba má mnoho podob, ale jen málokterá je tak zvláštně poetická jako chůze v botách, které nejsou vaše.
Královský šatník a velká módní výstava
Když už mluvíme o královniných botách, nelze opomenout ani širší kontext jejího ohromujícího šatníku. V roce 2016 proběhla zatím největší výstava královnina oděvu s názvem Fashioning a Reign: 90 Years of Style from the Queen’s Wardrobe, která nabídla neuvěřitelný průřez devíti desetiletími stylu. Od elegantních modelů mladé princezny až po její moderní, odvážně barevné kostýmy – všechno bylo vystaveno na jednom místě.
Jedním z největších lákadel byly svatební a korunovační šaty, poprvé vystavené společně. Navrhl je Norman Hartnell, který se do finální podoby prokousal přes devět návrhů, než panovnice kývla. Její požadavky nebyly malé: chtěla výraznější barvy a bohatou výšivku, protože na korunovaci se prostě nedá přijít jen tak v něčem.
Výstava ale sahala ještě dál: zahrnovala šaty a insignie, které tehdejší princezna Alžběta nosila při korunovaci svých rodičů v roce 1937. Nechyběly ani slavné moderní modely, například neonově zelený komplet navržený Stewartem Parvinem, který si získal pozornost celého světa během jejích devadesátých narozenin. Celkem 75 outfitů a přes 80 klobouků vytvořilo ucelený obraz ženy, která nejen vládla, ale také vědomě formovala svůj vizuální styl.
A zatímco si návštěvníci prohlíželi šaty, někde v paláci se jistě připravovaly další nové boty. Procházely se po kobercích, ohýbaly se, měkly, dokud nebyly připravené obstát před miliony očí. Královna možná měla neotřesitelný hrdý krok, ale za každým z nich stála Kelly a její poctivě rozchozené mokasíny. Služba pro královnu má mnoho podob – a tahle je jednou z nejpůvabnějších.