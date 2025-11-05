Co dokážou tři kapky oleje v pupíku: Starověký rituál, který uzdravuje tělo i duši
5. 11. 2025 – 10:27 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Jen pár kapek a přesto dokážou víc, než byste čekali. Starověká ájurvéda totiž věřila, že právě pupek je středem života, místem, odkud proudí energie i výživa do celého těla. Když mu věnujete pár vteřin denně a dopřejete mu dotek teplého oleje, můžete tím podpořit trávení, hormonální rovnováhu i zářivější pleť. Staří Indové říkali, že pupík je jako kořen stromu, když o něj pečujete, celé tělo rozkvétá.
V době, kdy se svět znovu obrací k přírodě, józe a pomalému způsobu života, znovu ožívají i staré rituály, které byly po staletí součástí ájurvédské tradice. Jedním z nich je olejování pupku – nenápadný, a přitom neuvěřitelně účinný způsob, jak zklidnit tělo i mysl.
Možná to zní zvláštně – proč právě pupík? Podle staroindských léčitelů je to střed života, místo, odkud proudí energie a výživa do celého těla. Když se o něj staráte, vyživujete tím i všechny ostatní orgány. A právě proto stačí pár kapek kvalitního oleje, abyste cítili rozdíl – hlubší klid, lepší trávení, vyrovnané hormony nebo jemnější pleť.
Jak olejování pupku funguje
Pokožka v oblasti pupíku je mimořádně citlivá a dobře vstřebává látky. Teplý olej pomáhá rozproudit energii, uvolnit napětí a doslova „nakrmit“ vnitřní orgány. Ájurvéda věří, že přes tzv. nabhi marma – energetický bod uprostřed pupku – lze harmonizovat celé tělo. Moderní studie navíc potvrzují, že pravidelná aplikace oleje v této oblasti může podpořit mikrocirkulaci, hydrataci pokožky a snížení stresu.
Který olej zvolit podle potřeby
- Mandlový olej – pro rozjasnění a zjemnění pleti. Skvělý pro suchou pokožku i pleť bez jasu.
- Ricinový olej – ulevuje kloubům, podporuje detoxikaci a pomáhá při zácpě.
- Sezamový olej – ideální v chladném období, hluboce vyživuje a prohřívá.
- Ghí s asafoetidou – tradiční kombinace proti nadýmání a trávicím potížím.
- Kokosový olej – podporuje hormonální rovnováhu a ženské zdraví.
- Neemový olej – působí antibakteriálně a pomáhá při akné a ekzémech.
- Jojobový olej – pro silnější vlasy a zdravější vlasovou pokožku.
- Olivový olej – bojuje proti volným radikálům a zpomaluje stárnutí pokožky.
Jak na to správně
Ohřejte pár kapek oleje mezi dlaněmi nebo ve vodní lázni, a než půjdete spát, naneste 2–3 kapky přímo do pupíku. Jemně krouživě masírujte 5–10 minut. Není třeba spěchat – právě ten dotek, teplo a chvíle klidu dělají s tělem zázraky. Po týdnu si všimnete jemnější pokožky, klidnějšího břicha i lepšího spánku.
Zkuste tento rituál proměnit ve chvíli pro sebe
Vypněte světla, zapalte svíčku, nechte vůni oleje rozplynout se po pokoji a dejte svému tělu najevo, že ho slyšíte. Každé kroužení prstů kolem pupíku je jako příjemná meditace – návrat domů, k místu, kde všechno začalo.
Není to jen o oleji. Je to o laskavosti k sobě samé. O tom, že si dovolíte zpomalit, dotknout se svého středu a věnovat si dotek, který neléčí jen pokožku, ale i duši. A právě v tom spočívá skutečné kouzlo starých ájurvédských rituálů – v jednoduchosti, která proměňuje obyčejný večer v posvátný okamžik klidu.
Malé upozornění na závěr
Používejte jen čisté, lisované oleje bez příměsí. Pokud máte citlivou pokožku nebo jste těhotná, dávejte pozor, jaký olej chcete aplikovat a zda nebude lepší vše probrat se svým lékařem.