Auto, kterého se prodalo skoro 5 milionů kusů je národní ikonou

8. 11. 2025 – 10:00 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
V Indii ho znají všichni – od studentů po celé rodiny. Malý, spolehlivý a levný hatchback Maruti Alto se po více než čtyřiceti letech stal skutečnou legendou. Nyní překonal hranici 4,7 milionu prodaných vozů a zapsal se do historie jako vůbec nejúspěšnější automobil země.

Když v prosinci 1983 sjelo z výrobní linky první Maruti 800, nikdo netušil, že právě tímto okamžikem začíná nová kapitola indické mobility.Po čtyřech dekádách se tento sen proměnil ve skutečnost – značka Maruti Suzuki oznámila, že model Alto překročil milník 4,7 milionu prodaných kusů.

To znamená, že téměř v každé indické ulici dnes potkáte alespoň jedno Alto. Není to jen auto, ale součást každodenního života – svateb, výletů i prvních cest do práce, vození dětí do školy.

Od levného snu po národní ikonu

Alto bylo vždy navrženo pro běžné lidi. Když se v roce 2000 poprvé objevilo na indickém trhu, nabídlo přesně to, co tehdy chybělo – dostupnou cenu, úsporný motor a jednoduchost, které lidé důvěřovali.

V průběhu let přicházely nové generace, modernizace i designové změny, ale filozofie zůstala stejná: praktické auto, které zvládne všechno a vydrží věčně.

Nejnovější verze Alto K10 stojí v přepočtu přibližně 100 tisíc korun, což z něj činí jeden z nejlevnějších nových automobilů na světě – a přitom nabízí výbavu, o které si dřív mohl nechat jen zdát.

Moderní technologie a šest airbagů

Alto K10 dnes dokazuje, že i „lidové auto“ může držet krok s dobou. Uvnitř najdete 7palcový dotykový infotainment systém, podporu Apple CarPlay i Android Auto, Bluetooth připojení a USB porty.

Bezpečnostní výbava se rozrostla o šest airbagů, systém ABS a EBD, parkovací senzory, předpínače bezpečnostních pásů i automatické zamykání dveří při jízdě.

Spotřeba, která překoná i skútr

Pod kapotou pracuje moderní 1,0litrový motor K-Series Dual Jet Dual VVT s výkonem 66 koní, který zvládá jezdit s překvapivou úsporností – až 33 kilometrů na kilogram paliva u verze na zemní plyn (CNG). To znamená, že s plnou nádrží zvládne ujet přes 400 kilometrů, aniž by řidič zruinoval peněženku.

Ať už si vyberete manuální nebo automatickou převodovku, spotřeba se pohybuje kolem 24 km/l, což je na dnešní dobu úctyhodné číslo.

Malý zvenku, velký v srdci

Maruti Alto není luxusní auto. Nikdy nemělo být. Jeho síla je v jednoduchosti – a právě proto si získalo důvěru milionů Indů. Je to první auto studentů, svatební vůz, rodinný společník i symbol stability.

A když se ohlédneme, co všechno tenhle malý hatchback za 42 let dokázal, je jasné, že si zaslouží titul nejúspěšnější vůz Indie všech dob.

Barvy, které znají všichni

Alto K10 se nabízí v šesti odstínech: Speedy Blue, Earth Gold, Sizzling Red, Silky White, Solid White a Granite Grey – barvách, které dnes už nejsou jen lakem karoserie, ale součástí indické kultury.

Zajímavost:

Když Maruti začalo, vyrábělo sotva několik set aut měsíčně. Dnes z jejich továren sjíždí více než pět tisíc Alto denně. A přesto si zachovalo pověst nejspolehlivějšího a nejúspornějšího vozu na indickém trhu.

Tagy:
Indie trh auto peníze domacnost financni dostupnost levné
Zdroje:
business-standard.com, cardekho.com, financialexpress.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

