Nejnebezpečnější silnice světa: Tam, kde se adrenalin mění v boj o život
6. 11. 2025 – 11:17 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Silnice spojují města, státy i lidi. Ale existují cesty, po kterých se nejezdí – ty se přežívají. Strmé srázy, žádná svodidla, mlha hustá jako mléko a jediný chybný pohyb, který může stát život. Vítejte na nejnebezpečnějších silnicích světa, kde odvaha a šílenství mají k sobě velmi blízko.
Jsou cesty, které se vinou mezi horami jako stříbrné nitky. Cesty, po nichž proudí život, obchod i sny. A pak jsou ty druhé – cesty, na které se vydávají jen ti, kdo se nebojí pohlédnout smrti do očí.
Každá zatáčka tu skrývá riziko, každý kilometr je zkouškou odvahy. Někde se auta vyhýbají o centimetry, jinde se kola drolí o kraj srázu. A přesto po nich lidé stále jezdí – protože adrenalin má zvláštní kouzlo.
Yungas Road, Bolívie – Silnice smrti
Jen málokteré místo si svůj název zaslouží tak jako tahle cesta.Yungas Road, přezdívaná Silnice smrti, se vine po úbočí bolivijských And v nadmořské výšce přes 3 000 metrů.Úzký štěrkový pruh, sotva tři metry široký, byl vytesán přímo do hory. Na jedné straně skála, na druhé sráz hluboký až 900 metrů. Žádná svodidla, žádné jistoty – jen hustá mlha, déšť a neúprosné serpentiny.
Ročně zde přišlo o život až 300 lidí. Dnes sice patří k oblíbeným adrenalinovým atrakcím pro cyklisty, ale stále platí: stačí okamžik nepozornosti a cesta se může stát poslední.
Guoliang Tunnel Road, Čína – Tunel, který vytesali lidé
Tahle silnice je důkazem lidské odvahy i zarputilosti. Guoliang Tunnel Roadvznikla ručně, když se obyvatelé čínské vesnice Guoliang rozhodli propojit se světem. Tunel je úzký jen 3,5 metru, bez zábradlí, plný temných zatáček a prudkých srázů. K tomu časté sesuvy půdy, déšť, mlha a kluzký povrch.
Kdo se tudy vydá, říká, že každá minuta připomíná cestu mezi životem a smrtí. Jedno špatné rozhodnutí může být osudové.
Zojila Pass, Indie – Cesta, kde i kameny dýchají strachem
Zojila Pass je horský průsmyk spojující Kašmír s Ladákhem. Úzká, prašná silnice se klikatí mezi skalami v nadmořské výšce přes 3 500 metrů. Žádné zábrany, žádné jistoty – jen prach, bláto a propasti hluboké víc než dva kilometry.
Zima tu přináší laviny, sesuvy půdy a mlhu, v níž se ztrácí i světlo reflektorů. Místní říkají, že kdo projede Zojilu, jako by se narodil podruhé.
Karákórámská dálnice, Čína–Pákistán – Nejvýše položená silnice světa
Na pohled dechberoucí, v reálu nebezpečná jako žádná jiná. Karákórámská dálnice vede napříč pohořím Karakoram a spojuje Čínu s Pákistánem. V některých úsecích stoupá až do výšky 4 693 metrů nad mořem – tam, kde kyslík ubývá a počasí se mění během minut.
Laviny, kamenné sesuvy, úzké průsmyky a rozbouřené horské řeky dělají z této cesty mistrovskou zkoušku odvahy i trpělivosti. Pro místní je to životní tepna. Pro turisty test nervů.
BR-116, Brazílie – Rodovia da Morte
Na rozdíl od horských serpentýn se tahle silnice tváří nevinně – vede mezi brazilskými městy São Paulo a Porto Alegre. Jenže BR-116, přezdívaná Rodovia da Morte (Silnice smrti), má děsivou bilanci: tisíce úmrtí ročně.
Nehody způsobují nejen špatný stav silnice, hustý provoz a prudké deště, ale také přepadení gangy, které číhají na osamělá auta v noci. Je to kombinace chaosu, nepozornosti a lidského rizika – ta nejhorší ze všech.
Proč jsou tyto silnice tak nebezpečné
Spojuje je několik společných jmenovatelů: úzký profil, prudké srázy, chybějící svodidla, sesuvy půdy, laviny, mlha, déšť a nevyzpytatelné počasí. Mnohé z nich byly postaveny ručně, bez inženýrských plánů, vedené přes hory a průsmyky, kde se každá zatáčka může stát pastí.
A přesto – nebo možná právě proto – tyto cesty přitahují dobrodruhy z celého světa. Je v nich kus respektu, pokory i fascinace tím, co dokáže člověk – i příroda.
Když odvaha nakonec přeroste v hazard
Pro někoho výzva, pro jiného noční můra. Tyto silnice dokazují, že hranice odvahy a nerozumu může být tenčí než linie mezi pneumatikou a propastí. Kdo po nich jede, musí mít pevné nervy – a víru, že každý další metr zvládne. Protože tady platí jedno jediné pravidlo:Zpomal, nebo už nikdy nezastavíš.