Fico řekl, že neodvolá svého poradce kvůli komunikaci s Epsteinem
26. 11. 2025 – 15:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Slovenský premiér Robert Fico neodvolá z funkce svého poradce Miroslava Lajčáka v souvislosti s jeho dřívější komunikací s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Fico to dnes řekl novinářům po výjezdním jednání vlády na východním Slovensku.
Předseda nejmenší vládní strany SNS a místopředseda sněmovny Andrej Danko minulý týden řekl, že nevstoupí do budovy úřadu vlády, dokud kariérní diplomat Lajčák zůstane v týmu ministerského předsedy.
Podle Fica Lajčák v souvislosti s uvedenou komunikací neudělal nic, co by ho jako premiéra nutilo odvolat bývalého šéfa slovenské diplomacie a někdejšího předsedu Valného shromáždění OSN z funkce svého poradce.
"Pro mě je Miro Lajčák excelentní diplomat s fantastickými zkušenostmi v zahraniční politice a s neuvěřitelnými kontakty. Byl bych blázen, pokud bych takovouto příležitost nevyužil," řekl Fico.
Slovenská média dříve uvedla, že komunikaci s Epsteinem Lajčák potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci jeho diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.
Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně 20.000 stran dokumentů, které dříve zveřejnil Výbor pro dohled Sněmovny reprezentantů. Podle amerických médií Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval také nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, který jakoukoliv spojitost s činy, kvůli kterým byl Epstein souzen, dlouhodobě popírá. Trump minulý týden podepsal zákon, který ministerstvu spravedlnosti USA nařizuje zveřejnit spisy k případu zesnulého sexuálního delikventa.
Epstein čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Epstein veškerá obvinění odmítal. Ve vazbě, ve které čekal na soud, v roce 2019 spáchal sebevraždu.