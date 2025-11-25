Kasuár: nejkrásnější nebezpečí pralesa. Pták, který dokáže člověka i zabít
25. 11. 2025 – 19:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Kdyby dinosauři nezmizeli z povrchu planety, pravděpodobně by dnes vypadali nějak takhle. Kasuár - opeřený obr tropických pralesů - působí jako bytost vytržená z druhohor. S leskle modrým krkem, korunkou z tvrdého rohovitého „pancéře“ a tělem pokrytým hrubým černým peřím připomíná spíš bájnou bytost než obyčejného ptáka.
Jenže i kdyby byl sebevíc nádherný, rozhodně není neškodný. A to je fascinující kombinace, kterou v živočišné říši jen tak nenajdete.
Když se krása mění v respekt. Nebo strach.
Kasuár žije v tropických deštných pralesích Nové Guineje a severní až východní Austrálie. Je to plachý samotář, který většinu času tráví hledáním ovoce. Přesto ho místní obyvatelé i odborníci popisují stejně: „krásný, ale nebezpečný.“
A mají proč.
Síla v nohou, která zabíjí
Podle Australian Museum i Queensland Government patří kasuár mezi nejnebezpečnější ptáky světa.
Má extrémně silné nohy, které mu umožňují:
- běhat rychlostí až 50 km/h,
- skákat do výšky přes 1,5 metru,
- jedním kopem prorazit kůži či sval,
- a svým dýkovitým drápem dlouhým až 12 cm způsobit smrtelné zranění.
Ano, dráp na jeho vnitřním prstu není nijak symbolický. Je to zbraň.
National Geographic uvádí, že kasuár v minulosti několik lidí usmrtil, většinou při obraně mláďat nebo když se cítil zahnaný do kouta.
A i když útoky nejsou běžné, respekt je na místě.
Pták, který by mohl hrát ve filmu o dinosaurech
Jeho vzhled není náhoda. Kasuár patří k příbuzným pštrosa a emua, ale má něco navíc: kmen zvaný „přilba“ nebo „helmice“.
Funkce tohoto útvaru je podle vědců dvojí:
- chrání hlavu při probíhání hustou džunglí,
- funguje jako rezonátor, díky kterému kasuár vydává velmi hluboké zvuky — nejhlubší mezi ptáky.
Tyto tóny jsou tak nízké, že je člověk často jen cítí, ne slyší. Další dinosauří moment.
Nejsmutnější fakt?
Je to plachý tvor, který útočí jen tehdy, když jsme my nepozorní.
Přes všechnu svou sílu kasuár není agresor. Ve většině případů lidem jen uteče.
Útoky nastávají v situacích, kdy:
- chrání mláďata,
- někdo se ho pokusí nakrmit (zakázáno ve všech státech),
- turisté ignorují bezpečnostní odstupy,
- pes ho vyprovokuje,
- nebo nemá kam utéct.
Queensland Government proto doporučuje stále totéž: „Nedotýkejte se, nepřibližujte se, nekrmte.“
Kasuár je krása, která má váhu — doslova
Hmotnost samců se pohybuje mezi 30–45 kg, samice bývají ještě mohutnější, někdy přes 60 kg.
A drobný detail: u kasuárů se o mláďata stará samec.Samice po snesení vajec odejde a samec je inkubuje, vodí a chrání několik měsíců.
Možná i proto jsou samci ostražitější a před nepřítelem se neváhají bránit naplno.
Ohrožený král pralesa
Podle IUCN je kasuár přísně chráněný — některé druhy jsou vedeny jako zranitelné až ohrožené.
Hrozí jim:
- úbytek pralesů,
- doprava,
- psi,
- a nelegální krmení turisty, které mění jejich chování a zvyšuje riziko útoků.
Ano — člověk je pro kasuára větší hrozba, než on pro nás.
Krása, kterou je třeba ctít na dálku
Kasuár je fascinující tvor. Kombinuje něhu tropického pralesa, exotickou krásu a zároveň sílu, která dokáže člověka srazit k zemi jedním kopnutím.
Není to zrovna zvíře na „selfíčka“. Je to připomínka, že příroda nemá ráda naše překročené hranice.
A možná je to dobře.Některé bytosti mají zůstat obdivované — ne ochočené.