Poslanci se už sedm hodin přou nejen o rozpočet, ale třeba i o stavební řízení
26. 11. 2025 – 18:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Poslanci se už zhruba sedm hodin přou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok.
Předložila ho dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) a nastupující koalice ANO, Motoristů a SPD jí ho chce vrátit k přepracování. Podle nové koalice v něm chybí asi 96 miliard na nutné výdaje. Opoziční řečníci mimo jiné vyzývají koalici, ať si předloží svůj vlastní rozpočet. Došlo i na spory o odpovědnost za potíže s digitalizací stavebního řízení.
"Nová vláda si má sestavit vlastní rozpočet. Je to správné, je to zodpovědné a je to transparentní," řekl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. Vrácením návrhu vládě se podle něj stane nevyhnutelným rozpočtové provizorium. Také ministr životního prostředí Petr Hladík řekl, že až bude nová vláda jmenovaná, má přepracovat rozpočet a poslat ho do Sněmovny. Obvinil novou koalici, že kolem rozpočtu vytváří mlhu, aby mohla zakrýt svoje problémy, například problém střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše.
Ministr vnitra v demisi a předseda STAN Vít Rakušan řekl k navrhovanému usnesení, že Sněmovna vyzývá vládu, aby porušila zákon, ale vláda ho porušovat nechce. Odborníci STAN podle něj vyčíslili, že sliby nastupující koalice budou stát minimálně 110 miliard. Nová koalice podle něj nemá recept, kde tyto peníze vzít a chce podle něj jen vystrašit občany a říct jim, že žijí ve spálené zemi.
Stínový ministr práce ANO Aleš Juchelka poté vyzval opozici, aby se sjednotila ve výpočtu částky, kterou si vyžádá programové prohlášení nové koalice. Poukázal na to, že třeba STAN to spočítal na 110 miliard, zatímco jiné strany podle něj hovoří o vyšších částkách.
V rozpravě se odehrál i slovní střet mezi Hladíkem, který vyzval předsedu Sněmovny Tomia Okamuru (SPD), aby ze svého předsednického místa nekomentoval jeho projev. Okamura se ohradil s tím, že neřekl nic na mikrofon. Hladík reagoval tím, že v takovém případě by bylo dobré přemístit řečnický pult dál, aby slova předsedajícího nebylo slyšel.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib naléhal na vrácení 14 miliard korun do rozpočtu na podporu dostupného bydlení. Absence této částky by podle něj zdražilo obecní projekty za celkem 60 miliard korun. Předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová uvedla, že jde o investici, která se vyplatí, a že vše je připraveno.
Poslanec ANO Robert Stržínek jim ale vmetl jejich odpovědnost za loňské potíže se spuštěním digitalizace stavebního řízení. Kvůli ní pak musel vládu opustit tehdejší pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a Piráti pak odešli do opozice. Podle Stržínka se kvůli Pirátům zpomalily tisíce projektů. "Vy jste způsobili mnohamiliardové škody této zemi a já se divím, že dodneška nikdo nesedí za tu lumpárnu, kterou vy jste tady udělali," prohlásil. Naopak podle Richterové se Bartošovi podařilo spustit výstavbu 5000 bytů.
Poslanci si už dopoledne odhlasovali, že dnes můžou jednat přes půlnoc třeba až do ranních hodin. Kromě rozpočtu mají na programu ještě návrh na roční odklad povinného využívání systému e-Legislativa pro tvorbu novel zákonů nebo volbu člena Národní rozpočtové rady.