Tichý trik fitness center: senioři mohou cvičit levněji, než si myslíte
24. 2. 2026 – 6:28 | Zprávy | Anna Pecena
Pokud si myslíte, že fitness centra jsou jen pro mladé, jste na omylu. V Česku se řada gymů doslova předhání v tom, kdo nabídne lepší slevy pro seniory – a ty částky, které můžete ušetřit, vám otevřou oči. Níže jsme prověřili, kde to opravdu stojí za to podle reálných údajů a ceníků.
Největší fitness slevy, které možná neznáte
Zapomeňte na představu, že vstup do posilovny musí seniora vyjít jako plný balíček pro sportovce profesionála. V řadě českých center dnes platí výhodné ceny pro starší klienty. Například v řetězci fitness InFitness v Liberci mají senioři výrazně nižší tarif než dospělí. Jednorázové vstupné stojí pro seniora kolem 120 Kč, zatímco dospělý za totéž zaplatí podobnou nebo vyšší částku. I čtvrtletní či roční permanentky jsou pro seniory levnější.
Další příklad najdeme třeba na Fitnessclinic.cz, kde máte možnost měsíční permanentky jako senior (65+) za přibližně 1390 Kč. To je výrazně příznivější cena, než byste čekali v klasickém ceníku fitness služeb ve větších městech.
V některých centrech jako Help to be Fit mohou senioři dokonce získat slevu až 20 % na jednorázové vstupy a služby před 16:00 hodinou, což je ideální možnost, pokud chodíte cvičit mimo „špičku“.
Speciální programy pro aktivní 60+
Některé posilovny jdou ještě dál a nabízejí speciální programy zaměřené přímo na seniory. Například Pro ProAge Hradčanská má program, kde lidé starší 62 let mohou využít výrazně zlevněné roční členství – první měsíc dokonce za symbolickou korunu a následné měsíční paušály jsou podstatně nižší než standardní cena.
Existují i kluby, které ve svém ceníku výslovně uvádějí seniorské vstupné pro každého, kdo dovršil 62 nebo 65 let, bez omezení na skupinové lekce i čas strávený ve fitku. Například jedno brněnské fitness centrum má seniorské vstupné již od přibližně 150 Kč za návštěvu.
Jak ještě ušetřit díky benefitům a příspěvkům
A to není všechno. Jestli chcete snížit náklady na cvičení ještě víc, stojí za to vědět, že některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pohybové aktivity i pro seniory. Například Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) nabízí až 500 Kč ročně jako příspěvek na sportovní aktivity pro klienty starší 65 let, pokud splníte podmínky preventivní prohlídky a prokážete platbu za sportovní kurz či členství.
A když máte i zaměstnanecké benefity jako MultiSport kartu, můžete navíc získat možnost zdarma nebo za snížené ceny navštěvovat vybraná fitness centra a skupinové lekce, což může být pro seniory s aktivními dětmi či vnuky ideální bonus.
Závěr: Dnes už senior nemusí platit plnou cenu za fitness jako kdysi. Ať už se rozhodnete pro jednorázové vstupy, roční permanentku či kombinaci s pojišťovnou, může to znamenat reálnou úsporu stovek až tisíců korun ročně – a zdravější tělo jako bonus.