Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech v Mexiku zahynulo 74 lidí
24. 2. 2026 – 6:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při nedělním zatýkání šéfa drogového kartelu a následných střetech mezi bezpečnostními složkami a podezřelými bylo v Mexiku zabito nejméně 74 lidí.
Uvedla to dnes agentura DPA. Mezi mrtvými je i 25 členů mexické Národní gardy, oznámil předtím mexický ministr bezpečnosti Omar García Harfuch. Zabit byl také vězeňský dozorce, agent z úřadu státního prokurátora a jedna nejmenovaná žena. Šéf organizace Kartel Jalisco nová generace (CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes zemřel v neděli poté, co jej zraněného zajala armáda.
Devětapadesátiletý Oseguera Cervantes, přezdívaný El Mencho, byl bossem nejrychleji rostoucí kriminální sítě v Mexiku. Ta je proslulá pašováním fentanylu, metamfetaminu a kokainu do Spojených států, a útoky na vládní činitele, kteří se jí postavili.
Mexické ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že El Mencho byl zraněn při armádní operaci v obci Tapalpa ve státě Jalisco a že zemřel při leteckém transportu do metropole. Ministr obrany Ricardo Trevilla dnes řekl, že úřady sledovaly jednu z přítelkyň El Mencha na místo, kde se ukrýval.
Bílý dům potvrdil, že Spojené státy mexickým úřadům poskytly zpravodajské informace použité k provedení operace. Členové kartelu na zabití svého šéfa zareagovali násilnostmi po celé zemi, blokovali silnice a zapalovali pneumatiky. Útočili rovněž na banky, čerpací stanice a obchody.
Mexičtí vojáci na jiném místě v Jaliscu zabili dalšího vysoce postaveného člena kartelu, který podle Trevilly koordinoval násilnosti a nabízel více než 1000 dolarů (20.552 Kč) za každého zabitého vojáka.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v poslední době čelila rostoucímu tlaku ze strany Washingtonu, aby zesílila boj proti drogovým kartelům, píše agentura Reuters. Sheinbaumová v neděli uvedla, že ve většině oblastí Mexika činnost pokračuje jako obvykle. Školy v řadě mexických států kvůli násilnostem zrušily dnešní výuku.
Americké ministerstvo zahraničí vypsalo odměnu až 15 milionů dolarů (305 milionů Kč) za informace vedoucí k dopadení El Mencha. Kartel Jalisco nová generace začal působit v roce 2009 a je jednou z nejmocnějších zločineckých organizací v Mexiku. Patří k nejagresivnějším kartelům, co se týče útoků na armádu, včetně útoků na vrtulníky. Na bezpečnostní složky rovněž shazuje výbušniny pomocí dronů a nastražuje proti nim miny.