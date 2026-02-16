Telefony stále více lžou a my za iluzi ještě tleskáme
16. 2. 2026 – 15:13 | Magazín | Žanet Ka
Myslíte si, že máte talent na focení? Spíše za vás jen pracuje armáda algoritmů. Odhalte, proč váš telefon „domýšlí“ detaily obličeje i vesmírných těles a zda takto vytvořené vzpomínky nezačínají nebezpečně přepisovat naši skutečnou minulost.
Žijeme v éře, kdy věřit vlastním očím už nestačí, tedy pokud se na svět díváte skrze displej svého chytrého telefonu. Zatímco dříve byla fotografie výsledkem zachyceného světla, které dopadlo na snímač, dnes je to spíše matematický výsledek bilionů operací. Váš telefon už nepořizuje snímek reality; on vytváří její nejlepší možnou verzi, i kdyby si při tom měl trochu vymýšlet.
Když software „vylepšuje“ vesmír
Velkou kontroverzi vyvolaly zejména technologie zaměřené na astronomickou fotografii. Představte si situaci, kdy zamíříte objektivem na noční oblohu. Fyzikální zákony jsou neúprosné- malá čočka v mobilu zkrátka nemůže vidět detaily kráterů na Měsíci. Přesto je na výsledném snímku vidíte v plné kráse. Nejde o zázrak optiky, ale o trénovanou síť. Telefon rozpozná kulatý objekt, identifikuje jej jako Měsíc a v podstatě na něj „nalepí“ texturu ve vysokém rozlišení, kterou má uloženou v paměti.
Tento přístup, který někteří výrobci označují jako vylepšení detailů, otevírá zásadní otázku: Kde končí fotografie a začíná digitální ilustrace? Pro mnoho uživatelů je výsledek fascinující, pro puristy je to však důkaz, že jsme ztratili kontakt s autentickým zachycením okamžiku.
Výpočetní magie: Deset fotek v jedné
Za každým stisknutím spouště se skrývá proces zvaný výpočetní fotografie. Váš telefon ve skutečnosti neustále „vidí“ a ukládá data ještě předtím, než se rozhodnete stisknout tlačítko. V momentě expozice pak procesor bleskově složí dohromady několik různě nastavených snímků.
- HDR (Vysoký dynamický rozsah): Spojuje detaily ze stínů i jasných světel, aby fotka vypadala jako z reklamy.
- Deep Fusion: Technologie, která u iPhonů pixel po pixelu analyzuje strukturu obrazu a snaží se eliminovat rozmazání.
- Segmentace: Telefon dokáže rozpoznat, co je obličej, co tráva a co obloha, a ke každé části snímku přistupuje jinak- oblohu přibarví, pleť vyhladí.
Výsledkem je obraz, který je technicky dokonalý, ale často působí podivně „plasticky“ nebo plochým dojmem, připomínajícím spíše akvarelovou malbu než skutečnou scénu.
Kulturní filtry a halucinované rysy
Zatímco západní výrobci se snaží držet určité míry přirozenosti, telefony určené pro asijské trhy jdou v „kreativitě“ ještě dál. AI zde ve výchozím nastavení agresivně upravuje i rysy obličeje. Pokud je rozlišení příliš nízké, algoritmus neváhá doslova dokreslit chloupky v obočí nebo upravit směr pohledu očí. Ziv Attar, expert na digitální zobrazení, to nazývá čistou halucinací. Telefon si prostě domyslí, jak byste měli vypadat podle estetických norem, které mu někdo naprogramoval.
Vzpomínky na okamžiky, které se nestaly
Možná nejvíce znepokojivý je posun směrem k úpravě sociálních interakcí. Funkce jako „Nejlepší snímek“ od Googlu nám umožňují vytvořit dokonalou rodinnou fotografii tím, že zkombinují tváře z různých pokusů do jednoho výsledného obrazu. Máme tak památku, kde se všichni usmívají, i když se to v reálném čase nikdy nestalo.
Z praktického hlediska je to skvělý nástroj, z filozofického hlediska však vytváříme falešné vzpomínky. Výzkumy naznačují, že naše mozky si časem začnou pamatovat tyto upravené verze událostí místo toho, co se skutečně stalo. Fotografie přestává být důkazem o prožitém čase a stává se personalizovaným produktem naší touhy po dokonalosti.
Cesta k syrové pravdě
Pokud se vám tento směr nelíbí, existuje cesta k digitální detoxikaci. Profesionální fotografové pracují s formátem RAW- surovými daty přímo ze senzoru, které zatím neprošly úpravami AI. Když se na takovou fotku podíváte poprvé, pravděpodobně se vám nebude líbit. Ale je pravdivá. Je to přesně to, co váš telefon skutečně viděl. Vyzkoušení takového režimu je skvělým cvičením, jak pochopit, jak moc nás naše telefony denně klamou ve jménu krásy.