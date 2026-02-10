Dno Mariánského příkopu promlouvá: Co spatřil James Cameron ve věčné tmě?
10. 2. 2026 – 15:59 | Magazín | Žanet Ka
Challenger Deep už není jen nedotčenou svatyní vědy. Fascinující objevy unikátních organismů dnes střídá smutný pohled na lidské znečištění. Co všechno skrývá nejhlubší bod naší planety?
Žijeme na modré planetě, o jejímž povrchu toho paradoxně víme méně než o tváři Marsu. Zatímco mapy rudé planety máme vykreslené do nejmenších detailů, hlubiny našich vlastních oceánů zůstávají skryty pod neproniknutelnou vrstvou vody, temnoty a drtivého tlaku. Tím největším symbolem neznáma je Challenger Deep - nejhlubší bod Mariánského příkopu a místo, které lidstvo fascinuje už přes 150 let.
Náhoda, která přepsala mapy
Příběh objevování nejhlubšího místa Země začal na palubě parní plachetnice Challenger v roce 1875. Britská expedice tehdy prováděla běžná měření, když se jejich olovnice spouštěná na laně zastavila až v neuvěřitelných 8 184 metrech. Posádka tehdy netušila, že právě narazila na bránu do jiného světa.
Dobytí „prokleté“ hloubky
Trvalo téměř století, než se lidstvo odvážilo klesnout až na samotné dno. 23. ledna 1960 se Jacques Piccard a Don Walsh v batyskafu Trieste vydali na pětihodinovou cestu do temnoty. Pod tlakem, který byl tisíckrát vyšší než na hladině, spatřili něco, co věda považovala za nemožné: život. V hloubce téměř 11 kilometrů na ně z bahnitého dna „mrkl“ plochý tvor podobný platýsi.
O padesát let později na tento výkon navázal režisér James Cameron. Jeho sólový sestup v roce 2012 přinesl unikátní 3D záběry a vzorky mikroorganismů. Cameron popsal dno jako pustou, „měsíční“ krajinu, která působí naprosto cizím dojmem.
Život v extrémech: Jak se nenechat rozdrtit?
Věčná tma a teploty blízko nule by měly být pro život smrtící. Přesto zde vědci objevují fascinující ekosystém:
- Xenofyofory: Obří jednobuněčné améby, které v těchto podmínkách prosperují.
- Bílé ryby: Bizarní, průsvitné ryby, které přežívají díky speciálním látkám v buňkách zabraňujícím rozkladu bílkovin pod kolosálním tlakem.
- Mořské okurky a korýši: Tvorové, kteří se živí „mořským sněhem“- organickými zbytky padajícími z horních vrstev oceánu.
Hořké zjištění na dně propasti
Nejsmutnějším objevem posledních let však nebyl neznámý živočich, ale stopy vaší vlastní civilizace. I v tomto nejopuštěnějším místě planety byly nalezeny plastové tašky a obaly od sladkostí. Je to mrazivé potvrzení toho, že lidský vliv nezná hranic a dosáhne i do míst, kam se zatím podívalo jen pár vyvolených.
Budoucnost skrytá v bahně
Challenger Deep není jen zajímavostí pro dobrodruhy. Zdejší mikroorganismy a jejich enzymy, schopné fungovat v extrémních podmínkách, představují obrovský potenciál pro moderní medicínu a technologie. Každý další ponor do této věčné tmy nám tak neodhaluje jen tajemství oceánu, ale i možnosti, jak zlepšit život na souši.