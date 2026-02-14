Apple v problémech. Jeho největší inovace za poslední dekádu je nestabilní
14. 2. 2026 – 10:16 | Magazín | Žanet Ka
Odklady vydání nové Siri naznačují, že Apple připravuje mnohem hlubší integraci umělé inteligence, než jsme si mysleli. Ve hře je i revoluční webové vyhledávání, které by mohlo změnit způsob, jakým používáme internet.
Pokud jste se těšili, že si se svým iPhonem brzy popovídáte jako s parťákem, který rozumí každému vašemu přání, budete se muset obrnit další trpělivostí. Revoluce v podobě nové Siri poháněné pokročilou umělou inteligencí se totiž opět odkládá. Ačkoliv se původně spekulovalo o březnovém termínu, aktuální zákulisní informace naznačují, že jaro 2026 proběhne v technologickém klidu.
Kdy se dočkáme? Termíny se opět posouvají
Podle nejnovějších zpráv agentury Bloomberg se očekávaný debut v aktualizaci iOS 26.4 nekoná. Místo toho se pozornost upírá až k verzi iOS 26.5, která by se mohla objevit nejdříve v květnu. Apple sice oficiálně potvrdil pouze rok 2026, ale úniky informací jasně ukazují na to, že vývojový tým naráží na nečekané překážky. Celý proces tak začíná připomínat technologický nekonečný příběh.
Problém není jen v inteligenci, ale v samotných základech
Proč Apple tak riskuje a odkládá svou klíčovou novinku? Odpověď je prostá: nespokojenost s kvalitou. Marc Gurman, jeden z nejlépe informovaných analytiků, uvádí, že interní testy odhalily zásadní nedostatky.
-
Nejisté základy: Softwarový rámec nové Siri je údajně náchylný k chybám a nepůsobí dostatečně stabilně.
-
Nízká spolehlivost: Apple si nemůže dovolit vypustit asistenta, který by v klíčových momentech selhával, což je u AI modelů stále velká výzva.
Jednou z ambiciózních funkcí měla být hloubková personalizace. Siri by měla mít schopnost prohledat vaši historii a najít například podcast, o kterém se s vámi před měsíci zmínil přítel v krátké zprávě. Realizace takové funkce je však technicky nesmírně náročná.
Příliš složité úkoly pro hlasového asistenta
Dalším kamenem úrazu je schopnost Siri provádět vícestupňové akce napříč různými aplikacemi. Představte si příkaz: „Najdi tu fotku z včerejšího oběda, trochu ji zesvětli a pošli ji mámě.“ Právě zde Siri zatím naráží na své limity. Interní testy ukázaly, že stačí mluvit o něco rychleji a systém nahrávání prostě vzdá. Schopnost porozumět přirozené lidské řeči v její plné dynamice je pro inženýry v Cupertinu tvrdým oříškem.
AI novinky nekončí u Siri
Kromě hlasového asistenta Apple připravuje i další funkce, které mají konkurovat vyhledávání od Googlu. V testovacích verzích iOS 26.5 se objevují:
-
Chytré webové vyhledávání: Funkce, která vám místo seznamu odkazů poskytne ucelený souhrn informací.
-
Pokročilé generování obrázků: Nový nástroj má jít daleko za hranice současných možností, ale i zde panuje uvnitř Applu nespokojenost s výslednou kvalitou výstupů.
Trpělivost jako nutnost
Zatímco konkurence nespí, Apple sází na svou tradiční strategii- raději produkt odložit, než vydat něco, co nefunguje stoprocentně. Více světla do celé strategie v oblasti umělé inteligence pravděpodobně vnese až červnová konference WWDC. Do té doby nám nezbývá než doufat, že ono květnové datum bude již definitivní.