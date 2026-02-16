Dnes je pondělí 16. února 2026., Svátek má Ljuba
17. února nastane „ohnivý prstenec“. Česko ho neuvidí, přesto půjde o výjimečně silný úkaz

16. 2. 2026 – 14:36 | Magazín | Jana Szkrobiszová

17. února nastane „ohnivý prstenec". Česko ho neuvidí, přesto půjde o výjimečně silný úkaz
zdroj: Profimedia
Obloha se nezastaví. Jen na okamžik změní tvář. 17. února 2026 dojde k prstencovému zatmění Slunce – úkazu, kterému se přezdívá „Ring of Fire“, tedy ohnivý prstenec. Měsíc se dostane přesně mezi Zemi a Slunce, ale nezakryje ho celé. Na obloze tak zůstane jasný světelný kruh obepínající temný disk.

Z České republiky tento jev bohužel pozorovatelný nebude. Přesto patří mezi nejvýraznější astronomické momenty roku.

Když Slunce chvíli zmizí

Zatmění Slunce po tisíciletí vzbuzovalo strach. Ve starověké Číně lidé věřili, že Slunce požírá drak. Evropští kronikáři zaznamenávali zatmění jako předzvěst války či smrti panovníka. Náhlé zatemnění oblohy dokázalo změnit náladu davu i průběh bitev.

Dnes víme, že žádný drak neexistuje. Jen přesná hra nebeské mechaniky.

Podle údajů Time and Date AS nastane maximum úkazu kolem 12:11 UTC. Měsíc bude v novoluní a zároveň poblíž apogea – tedy ve své nejvzdálenější fázi od Země. Proto se na obloze jeví menší a nedokáže sluneční disk zakrýt celý. Vzniká světelný prstenec.

Jev, který působí téměř nadpřirozeně, ačkoliv je dokonale vypočitatelný.

Proč vlastně Evropa neuvidí nic

Dráha stínu Měsíce tentokrát Evropu míjí. Jak uvádí astronomický přehled serveru EarthSky, prstencová fáze bude viditelná především nad Antarktidou. Částečné zatmění pak zasáhne některé oblasti Jižní Ameriky a jižní Afriky.

Česká republika ani většina Evropy neuvidí ani částečnou fázi.

Pro české pozorovatele tak půjde spíše o úkaz sledovaný prostřednictvím přenosů a fotografií z jiných částí světa.

Ohnivý prstenec versus úplná tma

Prstencové zatmění se zásadně liší od úplného. Při úplném zatmění je Měsíc na své dráze blíž k Zemi a dokáže Slunce zakrýt celé. Obloha se na několik minut ponoří do šera a objeví se sluneční koróna.

U prstencového zatmění světlo nezmizí. Jen se promění. Sluneční disk se změní v dramatický kruh, který připomíná žhavý prsten.

Odborný magazín Sky & Telescope označuje prstencová zatmění za mimořádně fotogenické úkazy. Jsou vizuálně silná, ale nikdy nepřinášejí úplné zatemnění oblohy.

Je to moment napětí. Světlo zůstává – jen má jinou podobu.

Bezpečnost především

Astronomové připomínají, že pozorování zatmění Slunce vyžaduje speciální ochranné filtry. Přímý pohled na Slunce bez ochrany může poškodit zrak – i během prstencové fáze.

Co nabídne obloha dál tento rok?

Rok 2026 však nebude na astronomické jevy skoupý. V březnu nastane také zatmění Měsíce, které už bude z Evropy pozorovatelné. Astronomický kalendář tak zůstává bohatý i pro české pozorovatele.

Zatmění dnes neznamená konec světa. Nepřináší apokalypsu ani boží hněv. Přesto v sobě nese zvláštní sílu. Na pár minut nám připomene, že jsme součástí přesného kosmického řádu.

