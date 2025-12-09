Tato šťáva vám dodá energii rychleji než káva. Stačí tři suroviny
9. 12. 2025 – 6:53 | Magazín | Žanet Ka
Jednoduchý recept, který nadchne každého, kdo si chce dopřát něco zdravého a zároveň chutného. Šťáva z mrkve, řepy a rakytníku podporuje játra, krev, imunitu i jas pleti. Stačí pár čerstvých surovin a výkonný mixér.
Hledá-li člověk způsob, jak dodat tělu sílu, vitaminy a trochu ranního světla zevnitř, tahle jednoduchá domácí šťáva umí překvapit. Kombinuje sladkost mrkve, výraznou chuť červené řepy a rakytník, který patří k nejbohatším přírodním zdrojům vitaminu C. Výsledek je osvěžující, sytě barevný a příjemně povzbudivý.
Proč zrovna tahle kombinace
Mrkev dodává tělu provitamin A, který podporuje zdraví očí, pokožky i správný chod imunity. Její jemná sladkost navíc zjemňuje chuť celé směsi.
Červená řepa je ceněná pro železo, folát a další minerály. Bývá doporučovaná při únavě, nízkém tlaku nebo pro podporu krevního oběhu. Přirozeně zlepšuje prokysličení těla, působí protizánětlivě a dokáže dodat energii bez kofeinu.
Rakytník je jedním z nejcennějších plodů, které u nás rostou. Obsahuje velké množství vitaminu C, antioxidanty a přírodní látky podporující regeneraci, imunitu a zdravou pleť. Je nakyslý, svěží a krásně „probudí“ celou šťávu.
Dohromady tak vzniká silná, ale vyvážená kombinace, která tělu poskytne podporu právě ve chvílích, kdy ji potřebuje nejvíc.
Jak na přípravu, krok za krokem
Na jednu až dvě skleničky potřebujete dvě až tři střední mrkve, menší červenou řepu a přibližně lžíci rakytníkových plodů. Pokud jsou čerstvé, stačí je opláchnout. Mražené je možné použít stejně tak. Zeleninu nakrájejte na menší kousky, vložte do výkonného mixéru a přidejte trochu vody, aby se směs lépe rozmixovala. Po rozmixování můžete šťávu ponechat tak, jak je, s vlákninou, nebo ji přecedit. Vláknina má ale své výhody a stojí za to ji v nápoji zachovat.
Šťávu je dobré vypít co nejdříve po přípravě, protože vitaminy a antioxidanty rychle ztrácejí svou sílu. Jedna střední sklenička ráno nebo během dopoledne úplně stačí.
Co vám tahle šťáva přinese
Díky kombinaci tří silných surovin napomáhá posílit obranyschopnost, zlepšit stav pleti, dodat energii a ulevit tělu při únavě. Podporuje krvetvorbu, zdravý krevní tlak a trávení. Rakytník navíc přirozeně regeneruje buňky a chrání tělo před volnými radikály.
Nápoj může být vhodný i pro ty, kdo hledají jemnější způsob detoxikace. Nejde o drastickou očistu, ale o postupnou podporu organismu pomocí čerstvých rostlinných látek.
Na co nezapomenout
Červená řepa má výrazný účinek na trávení a krevní obraz, proto je dobré začít s menším množstvím a postupně přidávat. Lidé, kteří mají sklony k ledvinovým kamenům, by měli být s řepou opatrní. Rakytník je velmi kyselý, takže pokud by šťáva působila příliš výrazně, lze ji zjemnit větším množstvím mrkve nebo přidáním kousku jablka. Všeobecně platí, že jedna sklenička denně je více než dost. Jde o doplněk k pestré stravě, ne o náhradu jídla.
Šťáva z mrkve, řepy a rakytníku je jako malý ranní rituál: probudí, posílí a krásně zahřeje pocitem, že člověk pro sebe něco dobrého udělal. Je jednoduchá, rychlá a výživově bohatá. Pokud hledáte přirozený způsob, jak své tělo podpořit během náročnějších dnů, může být právě tahle sklenička tím nejlepším začátkem.