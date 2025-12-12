Šokující hrozba: drogy, které mění lidi v živé zombie
12. 12. 2025 – 5:10 | Zprávy | Anna Pecena
Drogová scéna se mění rychleji než kdy dřív – a některé látky jsou tak ničivé, že po nich lidé během pár týdnů mizí z ulic i ze života. Podívali jsme se na drogy, které dnes patří k největším zabijákům světa.
Fentanyl a opioidy: tichá globální poprava
Fentanyl – syntetický opioid původně vyvinutý jako silné analgetikum – se stal symbolem drogové katastrofy. Je zhruba 50 až 100krát silnější než morfin a několik miligramů může stačit k fatálnímu předávkování. V USA byl dlouhé roky hlavním viníkem krize předávkování a během covidových let souvisel až se sedmdesáti procenty úmrtí na předávkování. Ročně šlo o desítky až stovky tisíc životů.
Ačkoli počet úmrtí v roce 2024 v USA poklesl na zhruba 80 tisíc, syntetické opioidy zůstávají nejčastější příčinou smrtelných předávkování. Nejzáludnější je to, že se často přimíchávají do jiných drog – uživatel tak nemá šanci odhadnout dávku a „běžná lajna“ se může změnit ve smrtící past během několika minut.
Český horor: pervitin a alkohol
Zatímco globální statistiky řadí mezi nejhorší drogy fentanyl, heroin či kokain, v Česku má největší reálný dopad pervitin a alkohol. Podle národních zpráv o závislostech užívá rizikově drogy desítky tisíc lidí. Jen pervitin a opioidy rizikově užívá kolem 45 tisíc osob a injekční způsob užívání se týká asi 40 tisíc lidí.
Alkohol je však nepřekonatelný domácí „zabiják“. Odhady mluví až o devíti stech tisících lidí, kteří pijí v míře představující vysoké zdravotní riziko. Alkohol stojí za tisíci úmrtí ročně – podílí se na rakovinách, cirhóze jater, infarktech a významně figuruje i v kriminalitě. Kdyby měl dealer jméno, byl by to podle těchto čísel spíš obyčejný supermarket než temná ulička.
Proč jsou tyto drogy tak nebezpečné
Nejhorší drogy světa mají několik společných rysů: rychle vytvářejí silnou závislost, devastují zdraví a často se pojí s extrémním rizikem předávkování. Pervitin ničí mozek i srdce a rozkládá sociální vazby. Alkohol zabíjí „pomalu a legálně“. Opioidy zabíjejí rychle a bez varování.
A pak je tu nový strašák z amerických ulic – tzv. zombie droga, známá jako xylazin. Když se objeví v kombinaci s fentanylem, může způsobit těžké nekrózy končetin a úplný rozpad organismu. V Los Angeles a dalších městech roste počet případů tak rychle, že zdravotníci mluví o „tichém kolapsu veřejného zdraví“.
Závěr: nejhorší droga je ta, která zneužívá vaši zranitelnost
Žebříčky mluví jasně: největší celosvětovou hrozbou jsou syntetické opioidy, heroin, pervitin, alkohol a stále častěji také zombie droga ničí městské komunity v USA. Rozhodující však není jen chemické složení, ale dostupnost a nenápadnost. Ať už jde o levný pervitin, běžný alkohol nebo fentanylové směsi, nebezpečné jsou zejména tehdy, když zapadnou do života tak nenápadně, že si člověk ani nevšimne, kdy se z experimentu stala past.