11. 12. 2025 – 15:33 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Žena s touto vlastností se nerodí. Stává se jí. A právě proto jí muži nedokážou odolat
zdroj: Freepik.com
Rčení, že krása upoutá oči, je naprosto pravdivé. Ale to, co v člověku zůstane, nejsou lícní kosti ani střih šatů — je to pocit, který ve vaší přítomnosti vyvolá.

A existuje jedna však jediná vlastnost, která dokáže změnit úplně všechno: sebevědomí. Ale jen takové, které nepůsobí jako póza, ale jako přirozenost.

A právě tohle udělá ženu neodolatelnou, i když si to sama často neuvědomuje.

attractive-stylish-woman-dressed-blue-elegant-suit-sitting-table-cafe-drinking-cup-cappuccino zdroj: Freepik.com

Sebevědomí není vrozené. Roste s námi

Nezískáte ho narozením, neobjeví se přes noc a nedá se nalíčit jako rtěnka.Sebe-vědomí — vědomí sebe sama — vzniká roky.Přichází ve chvílích, kdy zjistíte, že zvládnete něco, co jste si netroufla. Nebo v situacích, kdy jste se postavila za sebe, i když se třásly ruce.  I v pádech, které jste ustála.

A právě proto je tak přitažlivé, protože je to opravdové.

blonde-walks-summer-city-with-cup-coffee zdroj: Freepik.com

Proč je sebevědomí tak magnetické?

Muži reagují na tuto magickou energii mnohem víc, než sami tuší. Sebevědomá žena totiž vysílá jednoduchý signál: nejsem na nikom závislá.

Taková žena:

  • nepřetvařuje se,
  • nehledá schválení,
  • ví, kdy říct ano i ne,
  • nehraje hry,
  • stojí pevně sama v sobě.

A to je přesně ten typ energie, ve které se druzí cítí dobře. Uvolní se. Usmějí. Najednou se jim chce mluvit. Vedle sebevědomé ženy se totiž může i muž stát lepší verzí sebe sama. A to je nesmírně atraktivní.

stylish-businesswoman-with-clipboard-city zdroj: Freepik.com

Jak sebevědomí vypadá v každodenním životě?

A co je na tom nejlepší, není to v perfektním oblečení. A neznamená to žádnou aroganci.

Je to drobná řeč těla a všudypřítomný klid.

Vzpřímené držení těla

Nenucené, ale pevné. Postoj ženy, která ví, kdo je.

Tón hlasu

Nemusí být hlasitý — stačí, že je jistý.

Oční kontakt

Ne tvrdý, ale otevřený.Jemná zpráva: „Nebojím se.“

Reakce na výzvy

Nenechá se zastrašit. Neutíká, ale řeší.

Respekt sama k sobě

Nezůstává tam, kde je nechtěná.Nedává energii lidem, kteří jí škodí.

elderly-business-woman-office-isolated zdroj: Freepik.com

Jak si sebevědomí vypěstovat? Každá žena může

Sebe-vědomí není talent.Je to dovednost.

A začíná u několika jednoduchých věcí:

Přestaňte se srovnávat

Srovnávání je způsob, jak se ztratit v životě někoho jiného.Vy máte svůj čas, svůj rytmus, svou cestu.

Přiznejte si vlastní hodnotu

Ženy bývají mistry ve zlehčování vlastních úspěchů.Zkuste to obrátit: řekněte si pravdu.A nahlas.

Pečujte o své tělo

Ne kvůli pohledům ostatních.Ale kvůli tomu, jak se v něm cítíte.

Obklopujte se lidmi, kteří ve vás věří

Sebevědomí roste tam, kde vám nikdo neubírá světlo.

businesswoman-looking-camera-holding-her-smartphone zdroj: Freepik.com

Sebevědomá žena není dokonalá. Je pravdivá

A právě v tom spočívá její magnetismus

Nepotřebuje běhat za láskou — láska běhá za ní. Nepotřebuje se nabízet — lidé si jí všimnou sami.A nemusí se stylizovat — její přirozenost je dost.

Protože žena, která ví, kdo je…zářila by, i kdyby zhaslo světlo.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

