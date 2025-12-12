Už víme, kdy udeří mrazy: Odborníci z ČHMÚ uvedli datum konce teplého počasí
12. 12. 2025 – 5:30 | Magazín | Jiří Rilke
Předpověď se zpřesňuje a odborníci přišli s datem, kdy máme čekat příchod skutečné zimy.
Prakticky všechny modely předpovědi počasí, světové i domácí, už delší dobu očekávají ochlazení v druhé polovině prosince. Jak ale dny ubíhají, predikce se zpřesňují.
Předpovědní služba AccuWeather očekává postupné ochlazování před Vánoci, kdy by podle ní mělo být v noci na nule a přes den maximálně 5 °C. Ostré ochlazení pak přijde 26. 12., kdy se teplota má propadnout pod nulu a v noci dokonce na -6 °C.
Odborníci z ČHMÚ očekávají zlom v počasí ještě o něco dříve: „Zlom v počasí patrně nastane kolem 21. 12., kdy by se k nám měl dostat konečně chladnější vzduch,“ píšou v měsíčním výhledu.
„Počasí konečně bude odpovídat dlouhodobějšímu normálu z let 1991–2020, i když v posledních letech bývá právě v období kolem Vánoc a mezi silvestrem nadprůměrně teplo,“ vysvětlují.
„Očekávaná minima budou již pod bodem mrazu, nejčastěji mezi 0 až -5 °C, při vyjasnění i nižší, maxima pak jen kolem 2 °C. Celé období bude pravděpodobně slabě nadnormální,“ předpovídají.
Sněhu se ale zatím moc nečeká: „Z pohledu srážek je předpovídán spíše sušší na srážky prostý charakter počasí. V prvních týdnech po většinu dní pod vlivem tlakové výše tedy bez srážek a při teplém počasím sníh ve všech polohách, s výjimkou stinných kotlin, zcela odtaje,“ uvádějí odborníci.