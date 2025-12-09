Popelnice měly být levnější, ale nakonec budete platit víc
9. 12. 2025 – 6:39 | Zprávy | Anna Pecena
Poplatek za odpady roste téměř všude. Důchodci mají platit stovky navíc, přesto slyší, že „ve výsledku ušetří“. Jak je to možné? A jde jen o další způsob, jak z lidí tahat peníze pod záminkou modernizace?
Když poplatek roste, ale obec tvrdí, že šetříte
V posledních měsících zavádí řada obcí nová pravidla pro odpadové hospodářství. Podle jejich vlastních prohlášení jde o krok k efektivnějšímu třídění, modernizaci technologií a snížení nákladů do budoucna. Na papíře to zní skvěle. V praxi to ale znamená, že většina lidí – a zejména senioři – platí víc než kdykoliv předtím.
Nárůst poplatků se odůvodňuje legislativními změnami, růstem cen skládkování a potřebou investovat do nových systémů. Jenže občan vidí jediné: místo úspory vyšší roční platbu, která často přesahuje hranici, již si pevně nastavili ve svém rozpočtu. A když se lidé ptají, proč mají platit víc, dostávají odpověď, kterou mnozí považují za výsměch – prý jde o krok, který jim umožní „ušetřit později“. Jak přesně? To už se tak hlasitě nevysvětluje.
Situaci ještě zhoršuje fakt, že některé obce současně omezují četnost svozu nebo počet dostupných kontejnerů. Takže služby stagnují nebo se zhoršují, ale cena roste. To působí jako naprostý paradox, který seniory oprávněně rozčiluje: platí víc, dostávají méně a mají se tvářit, že jde o výhodu.
Jak může dražší služba znamenat úsporu
Oficiální komunikace radnic často pracuje s tezí, že „je lepší zdražit teď než později“ a že vyšší poplatky zabrání ještě vyšším nákladům v budoucnu. To ovšem nebere v potaz skutečnost, že řada seniorů produkuje minimum odpadu. Přesto platí prakticky stejnou částku jako početné rodiny. Tvrzení o úspoře tak mnozí berou jako politický trik, kterým se jen odvádí pozornost od toho, že systém se zdražil a dopadá hlavně na ty, kteří si nemohou dovolit další výdaje.
Zvlášť problematické je, že obce často prezentují zdražení jako „nevyhnutelné“ a tváří se, že lidé vlastně nemají alternativu. Tím roste pocit bezmoci a nespokojenosti: není možné odpad „neodebírat“ a ani přejít k jinému poskytovateli. Jste povinni platit, i když služba nepůsobí férově.
Kdo skutečně ušetří
Ve výsledku přináší nová pravidla více peněz do obecních rozpočtů, zatímco občané hradí stále vyšší částky. Především senioři, kteří se snaží žít skromně, třídit a produkovat minimum odpadu, tak paradoxně doplácejí nejvíc. A tvrzení, že „ušetří“, působí spíš jako marketingový nátěr než realita.