Dnes je úterý 2. prosince 2025., Svátek má Blanka
Počasí dnes 4°C Skoro zataženo

Jak často čistit lahev na vodu, co se v ní skrývá a proč to nechcete vědět

2. 12. 2025 – 15:25 | Magazín | Žanet Ka

Jak často čistit lahev na vodu, co se v ní skrývá a proč to nechcete vědět
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Znovupoužitelné lahve jsou praktické, šetří peníze, přírodu a motivují nás více pít. Jenže při nevhodné péči mohou skrývat nepěkná překvapení. Shrnuli jsme, jak vznikají neviditelné usazeniny a co dalšího se uvnitř odehrává. 

I když ji plníte jen čistou vodou, vaše opakovaně použitelná láhev se může snadno proměnit v ideální líheň pro bakterie a plísně. Je plná drobných zákoutí jako jsou víčka, brčka, skryté spáry- tam se mohou mikroorganismy hromadit. Je důležité ji pravidelně čistit a dodržovat základní hygienická pravidla.

Proč nestačí jen voda

Opakovaně použitelné lahve zůstávají často špinavé, i když do nich naléváme jen vodu. Každý lok nás spojí s víčkem i náustkem a ty části po čase pokryje neviditelná vrstva nečistot. Spolu s kondenzací vlhkosti se v temnějších zákoutích mohou rozmnožit bakterie, plísně nebo kvasinky.

Vodní kámen
Magazín
Vápník vs. vodní kámen: Jaký je rozdíl a co skutečně ničí vaši koupelnu

Zbytky vody v brčku nebo rezavé skryté spoje mohou způsobit podráždění žaludku, nepříjemnosti v krku, nebo dokonce zhoršit alergie či astma. Lahev může vypadat čistě, ale bakterie nevidíte.

Jak správně pečovat o lahev, aby zůstala čistá

Rychlé denní čištění

Stačí horká voda, prostředek na nádobí a kartáček, ať dostanete do každé skulinky. Nezapomínejte na víčko, náustek a těsnění.

Hloubkové čištění jednou týdně

  • Použijte roztok z vody a octa, nebo jedlé sody, dobře rozpustí usazeniny.
  • Do menších otvorů se hodí úzký kartáček nebo i „hadřík na brčko“.
  • Pokud láhev snese mytí v myčce, i to může pomoci (ale nejdřív si ověřte, zda je materiál vhodný).

Nevhodné praktiky

  • Nenechávejte láhev naplněnou vodou přes noc, nechat stát vodu a vlhkost v uzavřeném prostoru dává prostor k množení mikroorganismů.
  • Nezapomínejte měnit těsnění nebo další části, i drobný zbytek je ideální „hotel“ pro plísně.

Kdy je risk vyšší

  • Pokud láhev používáte každý den a delší dobu, bakterie časem vytvoří biofilm, který se dostává pryč velmi těžko.
  • Pokud do ní dáte kromě vody i džus, proteinový nápoj nebo sladký čaj, zbytky cukru jsou výbornou potravou pro mikroby.
  • Pokud je láhev plastová a má škrábance, jsou jako malá městečka pro bakterie a ještě hůře se čistí.
Pavouček
Magazín
Šílíte doma z pavouků? Proč přicházejí a jak se jich zbavit

Tipy, jak mít láhev bezpečnou

  • Po každém použití láhev důkladně opláchněte a vysušte.
  • Jednou týdně proveďte hloubkové čištění prostředkem na nádobí, octem nebo sodou.
  • Pravidelně kontrolujte víčko, těsnění a náustek- pokud se poškodí, vyměňte.
  • Vysušte ji úplně- mikroby milují vlhko a tmu.
  • Pokud nosíte vodu s obsahem cukru- častěji myjte, ideálně denně.

Opakovaně použitelná láhev je skvělý pomocník, šetří náklady i planetu. Ale jen pokud ji používáte správně. I když naléváte jen vodu, může se uvnitř skrývat nepříjemně živá směs bakterií nebo plísní. Pro hygienicky bezpečnou láhev bez rizika pro vaše zdraví, stačí trocha péče.

Tagy:
voda domacnost bakterie úklid kuchyn
Zdroje:
CBS News, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, foodprotection.org
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Muž, který hrozil, že půjde se zbraní na úřad vlády, si odpyká tři roky vězení

Následující článek

Šokující osud Lili Elbe: Zapomenutý příběh nejslavnější transgender ženy Evropy

Nejnovější články