9. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Slzy i smích. Překrásná pocta Patriku Hezuckému: Kolegové zveřejnili dojemné video na rozloučenou
zdroj: Profimedia.cz
Kolegové z rádia si připravili krásné dvacetiminutové video oslavující práci a humor zesnulého kolegy.

Milovaný kamarád, kolega, ikonický hlas českého éteru a nezapomenutelný moderátor Patrik Hezucký nás příliš, příliš brzy opustil v pátek 5. 12. Vzkaz na rozloučenou mu poslala řada slavných i tisíce fanoušků. 

„Patriku, pořád jsem věřil ve vánoční zázrak. Tohle bylo nejtěžší vysílání v mém životě. Mám ty dvě hodiny úplně v mlze,“ uvedl zdrcený moderátor Pavel Říbal, na kterého spadl úkol sdělit veřejnosti zlou novinu, že Patrik zemřel.

A právě kolegové z rádia si nyní připravili dojemnou poctu: Dali dohromady téměř dvacetiminutové video, v němž na Patrika vzpomínají, oslavují jeho práci, talent, vtip i přínos, a vzpomínají na krásné společné momenty.

Dojetí se u sledování něčeho podobného zkrátka nelze ubránit.

A ještě silnější emoce vzbuzuje i vzkaz životní lásce od Patrikovy manželky: „Byl jsi můj celý svět. Byl jsi můj domov. Moje životní láska. Moje jistota. Můj bezpečný přístav. Byl jsi nejlepší táta na celém světě. Byl jsi ten nejkrásnější člověk s tou nejkrásnější duší. Teď tě tady nemám a nevím, co bez tebe dělat, jak žít. Lásko moje. Au au au.“

